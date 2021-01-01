Что ожидает Близнецов в Новом году Белого Железного Быка?

Жизнь Близнецов всегда полна сюрпризов, приключений и ярких впечатлений. По-другому они просто не могут. Или все же наступило время перемен? Что ожидает Близнецов в 2021 году Белого Железного Быка, расскажет Ivona.

Любовь

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Даже ветреным Близнецам удастся в год Белого Железного Быка найти свою пару и наконец-то осесть. Близнецы харизматичны и привлекательны, поэтому всегда имеют поклонников. Они предпочитают позволять любить себя, чем влюбляться самим, поэтому большинство бывших партнеров считает их бессердечными. Но это далеко не так. Астрологи советуют Близнецам в 2021 году сосредоточиться на собственных чувствах и полюбить самим для разнообразия. Это позволит вам узнавать своих партнеров глубже, ценить их. Такая перемена поможет создать крепкий, долговечный союз.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Близнецы freepik.com

Здоровье

Близнецы привыкли испытывать свой организм на прочность, и устранять проблемы со здоровьем они начинают лишь тогда, когда фигуральное копье, торчащее из спины, начинает мешать им спать. В остальных случаях у них всегда находятся дела поинтересней, чем ходить по врачам да клиникам, пить витамины и держать диету. 2021 год может напомнить вам, что, несмотря на ваше луженое здоровье, оно - ресурс конечный, и всему есть пределы. Но паниковать не стоит: разумный баланс между умственной и физической нагрузкой позволит вам держать себя в тонусе.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Близнецы freepik.com

Семья

Первая половина года научит Близнецов держать язык за зубами: хорошо, если они дойдут до этого сами, а не громкий скандалы вынудят их сделать такой вывод. Замыкаться в себе тоже не стоит - в кругу вашей семьи нет людей, которые желают вам зла. Хотя бы в их обществе вы можете полностью расслабиться.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Близнецы freepik.com

Карьера

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Особых изменений в профессиональном росте для Близнецов в 2021 году не предвидится: они редко идут на нелюбимую работу, а тем, что им нравится, занимаются с удовольствием. Близнецы не любят полумер и выкладываются на все сто. Начальство быстро привыкает к такому качеству, поэтому снижать планку в год Белого Быка вам никак нельзя. Проявляйте инициативу, берите интересные задачи, помогайте менее успешным коллегам, и ваши труды оценят по заслугам.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Близнецы freepik.com

Деньги

2021 год порадует Близнецов возможностями заработать: велика вероятность приобретения того, о чем вы так давно мечтали. Но Белый Бык предостерегает вас о беспечности: вместе с доходами придет и непредвиденные траты. Пусть и мелкие, но они могут существенно ударить по бюджету, особенно к концу года. Поэтому лучше позаботиться о финансовой подушке заранее.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Близнецы freepik.com

Полные астрологические прогнозы на 2021 год для других знаков Зодиака: Овен, Телец.

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