Что ожидает Раков в Новом году Белого Железного Быка?

После безумного (во всех планах) 2020-го года Ракам захочется немного покоя. Уверенность в завтрашнем дне для них жизненно необходима, подвешенное состояние выбывает их из колеи. Обойдется ли без неприятных сюрпризов? Что ожидает Раков в 2021 году Белого Железного Быка, расскажет Ivona.

Любовь

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Астрологи предсказывают успех в любовных делах для Раков уже к средине весны 2021 года. Стоит ли говорить, что окончиться год Белого Быка может под звуки марша Мендельсона? Такой исход порадует любого Рака-одиночку, ведь романтические отношения для них крайне важны. Правда, осуществится это лишь в том случае, если Раки будут предельно честны и искренни со своими потенциальными партнерами. Вам предстоит множество любопытных знакомств, среди которых вероятно и будет ваша судьба. Не стоит приукрашать действительность, оставайтесь собой, и вас полюбят за вашу самобытность.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Рак freepik.com

Здоровье

Порой Раки бывают слишком мнительными и их проблемы со здоровьем развиваются из-за истощенной ипохондрией нервной системы. Переделать себя в два счета невозможно, но астрологи все же советуют прислушиваться к гласу разума, когда вы обнаружите у себя очередной, конечно же, смертельно опасный симптом. Не занимайтесь самолечением, побольше отдыхайте и не впадайте в панику из-за каждого прыщика. Если же здоровье будет вас действительно беспокоить - отправляйтесь прямиком к врачу, не сворачивая на интернет-форумы.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Рак freepik.com

Семья

Ракам в год Белого Быка предстоит занять положение надежного семейного тыла: на ваши плечи разом лягут все заботы, которые вы откладывали “на потом“. Но, несмотря на это, вам удастся разрешить все проблемы с блеском. Более того - вы получите настоящее наслаждение от обустройства семейного гнездышка и заботы о близких. Они тоже в долгу не останутся и будут вас всячески поддерживать в особенно сложные периоды 2021 года.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Рак freepik.com

Карьера

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Ключевое слово для Раков в 2021 году в плане карьеры - стабильность. Продолжайте выполнять свои обязанности по максимуму, укрепляйте отношения с начальством и коллегами, держитесь подальше от авантюр и не ищите приключений на свою голову. Ваша надежность создает для вас репутацию очень ценного кадра, не стоит ею рисковать. В общем, год Быка для деловых Раков будет удачным, а вот для перемен в карьерном плане не подходит совершенно.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Рак freepik.com

Деньги

Раки всегда трепетно относятся к своим доходам и предпочитают отказывать себе в маленьких удовольствиях из страха остаться у разбитого корыта. С одной стороны это - весьма мудрое решение, которое позволяет Ракам всегда иметь при себе кругленькую сумму, с другой - это лишает их интересных перспектив, способных принести сверхдоход. В 2021 году вам стоит довериться Белому Быку и научиться рисковать - это приумножит ваше богатство. Не теряйте головы, и новый год окажется для вас крайне успешным в финансовом плане.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Рак freepik.com

Полные астрологические прогнозы на 2021 год для других знаков Зодиака: Овен, Телец, Близнецы.

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