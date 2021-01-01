Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Телец

Спецтема: Астрология
Комментариев: 0
Что ожидает Тельцов в Новом году Белого Железного Быка?
Полный астрологический прогноз на 2021 год: Телец
Полный астрологический прогноз на 2021 год: Телец
pinterest.com

Тельцам предстоит насыщенный год, полный взлетов и падений. Для кого-то жизнь развернется на 180 градусов, а кто-то обретет долгожданный мир с собой, даже не догадываясь, как сильно ему этого не хватало. Что ожидает Тельцов в 2021 году Белого Железного Быка, расскажет Ivona.

  • Любовь

Читай также: Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2020

Любовные приключения вскружат голову даже самым большим скептикам. Тельцы будут буквально захвачены в плен новых интересных знакомств и потенциальных романтических партнеров, так что выбор перед вами в год Белого Быка будет достаточно велик. Если ваши намерения серьезны, постарайтесь откинуть свою спонтанность, и выбирать не только сердцем, но и умом - это сэкономит вам пару нервных клеток. Тельцам, которые уже связанны узами брака, стоит проявлять предельную осторожность: в вашей жизни может возникнуть сильный соблазн, поддавшись которому вы можете разрушить не только свою семью, но и репутацию.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Телец
Полный астрологический прогноз на 2021 год: Телец
freepik.com

  • Здоровье

Крепкое здоровье Тельцов не подведет и в 2021 году. Спортом вы можете заниматься в свое удовольствие, а не потому что так нужно, строгие диеты вам ни к чему - достаточно просто не объедаться. В сезон соблюдайте профилактические меры против простудных заболеваний, берегите уши и почки - ваши слабые места будут особенно уязвимы в холодное время года.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Телец
Полный астрологический прогноз на 2021 год: Телец
freepik.com

  • Семья

Домочадцы порядочно потреплют нервы Тельцам в год Белого Железного Быка. Но это - лишь реакция на ваше упрямство и вспыльчивость. Так что делайте выводы и старайтесь быть именно тем членом семьи, который сглаживает углы, и к которому обращаются за помощью. Новое амплуа принесет вам непередаваемое удовольствие и позволит сохранить теплые семейные отношения.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Телец
Полный астрологический прогноз на 2021 год: Телец
freepik.com

  • Карьера

Читай также: Какие туристические страны украинцы могут посетить в период пандемии

Полная и непроглядная тоска может окутать Тельцов в первой половине 2021 года. А все из-за карьеры. Работа, которая прежде приносила так много удовольствия, внезапно надоест и будет удручать с каждым днем все сильнее. Но отчаиваться не стоит. Крайне важно тихонько пересидеть этот период, не влезая в дебаты и конфликты, чтобы во второй половине года Белого Быка иметь возможность проявить себя во всей красе. Тогда уже вам и море покажется по колено, и работа приобретет былую привлекательность. Возможно даже на новом, более прибыльном месте.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Телец
Полный астрологический прогноз на 2021 год: Телец
freepik.com

  • Деньги

Начало 2021 года в финансовом плане будет сложным для Тельцов, но унывать не стоит. Стремительное похудение копилки вдохновит вас на поиски нового источника дохода. Результаты ваших трудов будут видны уже в конце весны, а к сентябрю вам удастся накопить кругленькую сумму, которую лучше всего потратить на крупную покупку, обучение или путешествие. Постарайтесь не влезать в долги и не распыляться на мелкие цели.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Телец
Полный астрологический прогноз на 2021 год: Телец
freepik.com

Полные астрологические прогнозы на 2021 год для других знаков Зодиака: Овен.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: астрология, Телец, гороскоп, астрологический прогноз, Новый год 2021, 2021 год, Год Белого Быка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь