Что ожидает Тельцов в Новом году Белого Железного Быка?

Тельцам предстоит насыщенный год, полный взлетов и падений. Для кого-то жизнь развернется на 180 градусов, а кто-то обретет долгожданный мир с собой, даже не догадываясь, как сильно ему этого не хватало. Что ожидает Тельцов в 2021 году Белого Железного Быка, расскажет Ivona.

Любовь

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Любовные приключения вскружат голову даже самым большим скептикам. Тельцы будут буквально захвачены в плен новых интересных знакомств и потенциальных романтических партнеров, так что выбор перед вами в год Белого Быка будет достаточно велик. Если ваши намерения серьезны, постарайтесь откинуть свою спонтанность, и выбирать не только сердцем, но и умом - это сэкономит вам пару нервных клеток. Тельцам, которые уже связанны узами брака, стоит проявлять предельную осторожность: в вашей жизни может возникнуть сильный соблазн, поддавшись которому вы можете разрушить не только свою семью, но и репутацию.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Телец freepik.com

Здоровье

Крепкое здоровье Тельцов не подведет и в 2021 году. Спортом вы можете заниматься в свое удовольствие, а не потому что так нужно, строгие диеты вам ни к чему - достаточно просто не объедаться. В сезон соблюдайте профилактические меры против простудных заболеваний, берегите уши и почки - ваши слабые места будут особенно уязвимы в холодное время года.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Телец freepik.com

Семья

Домочадцы порядочно потреплют нервы Тельцам в год Белого Железного Быка. Но это - лишь реакция на ваше упрямство и вспыльчивость. Так что делайте выводы и старайтесь быть именно тем членом семьи, который сглаживает углы, и к которому обращаются за помощью. Новое амплуа принесет вам непередаваемое удовольствие и позволит сохранить теплые семейные отношения.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Телец freepik.com

Карьера

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Полная и непроглядная тоска может окутать Тельцов в первой половине 2021 года. А все из-за карьеры. Работа, которая прежде приносила так много удовольствия, внезапно надоест и будет удручать с каждым днем все сильнее. Но отчаиваться не стоит. Крайне важно тихонько пересидеть этот период, не влезая в дебаты и конфликты, чтобы во второй половине года Белого Быка иметь возможность проявить себя во всей красе. Тогда уже вам и море покажется по колено, и работа приобретет былую привлекательность. Возможно даже на новом, более прибыльном месте.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Телец freepik.com

Деньги

Начало 2021 года в финансовом плане будет сложным для Тельцов, но унывать не стоит. Стремительное похудение копилки вдохновит вас на поиски нового источника дохода. Результаты ваших трудов будут видны уже в конце весны, а к сентябрю вам удастся накопить кругленькую сумму, которую лучше всего потратить на крупную покупку, обучение или путешествие. Постарайтесь не влезать в долги и не распыляться на мелкие цели.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Телец freepik.com

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