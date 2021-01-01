Что ожидает Водолеев в Новом году Белого Железного Быка?

Водолеи активны и любознательны, пока эти их черты не пытается загнать в рамки окружающее общество. Они привыкли делать все по-своему (т. е. не так, как у других), и порой такое упрямство даже вредит им. Что ожидает Водолеев в 2021 году Белого Железного Быка, расскажет Ivona.

Любовь

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Личная жизнь Водолеев обычно похожа на бразильский сериал: громкие ссоры, не менее громкие примирения, отчаянные поступки и романтические свидания. В 2021 году на любовном фронте Водолеев мало что изменится: романы и интрижки не будут иметь большого значения. Правда, все может кардинально измениться уже к концу лета. Тогда Водолеев накроет такой волной любви и нежности, что они будут готовы позабыть обо всем, лишь бы остаться подольше с партнером. К слову, объектом своих трепетных чувств вы выберете человека весьма достойного. Так что постарайтесь попридержать свою легкомысленность и беспочвенную ревность. Умерить свой пыл в этом плане стоит и Водолеям, которые давно в отношениях - ваши обвинения глубоко ранят партнера, и это может привести к тому, что вспышки ревности больше не будут беспочвенными.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Водолей freepik.com

Здоровье

Жизнь для Водолеев - сплошное приключение и вечеринка. Не удивительно, что их организм крайне недовольным таким небрежным к себе обращением. Астрологи советуют беречь свою сердечно-сосудистую систему и установить здоровый режим сна. В противном случае тело в 2021 году начнет давать сбои, каждый раз все тяжелее.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Водолей freepik.com

Семья

В начале 2021 года семейным Водолеям захочется махнуть на все рукой, сбежать куда подальше от ответственности и обязанностей, которые на них лежат, и с головой окунуться в разгул и развлечения. Астрологи советуют от такой задумки отказаться. И не только потому, что это разрушит вашу семью (о чем вы будете жалеть в дальнейшем), но и потому, что это не принесет желаемого отдохновения. То, что приносило вам радость прежде, теперь не имеет для вас значения. Ценности изменились, а с ними изменились и вы. Так что отдушину от нервных нагрузок лучше искать в обществе близких: супруга, детей или даже родителей. Год Быка благоприятен для совместных путешествий. Возможно, это - идеальный выход для Водолеев?

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Водолей freepik.com

Карьера

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Год Белого Быка не подходит для смены места работы или начала новых сложных проектов. Однако зарекомендовать себя идеальным сотрудником и/или укрепить бизнес покровитель года вам позволит. Белый Бык уважает трудолюбие, так что сосредоточьтесь на выполнении своих обязанностях, делитесь идеями с начальством и коллегами и не забывайте про саморазвитие. Положительные результаты такой работы станут заметны уже в следующем году.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Водолей freepik.com

Деньги

Водолеи всегда относятся к деньгам достаточно легкомысленно: дать в долг крупную сумму малознакомому человеку - не вопрос, потратить всю зарплату в первые два дня - запросто! Из-за этого в 2021 году Водолеи могут столкнуться с некоторыми финансовыми трудностями. Они смогут их преодолеть без особых усилий, но именно эта ситуация может заставить их пересмотреть свои взгляды на сбережения. Так, к примеру, астрологи советуют Водолеям не смущаться и просить вернуть долг, когда придет время платить по счетам, и урезать расходы на развлечения и шопинг. Эти действия помогут им скопить небольшую финансовую подушку, которая очень выручит в трудную минуту.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Водолей freepik.com

Полные астрологические прогнозы на 2021 год для других знаков Зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог.

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