Что ожидает Стрельцов в Новом году Белого Железного Быка?

Стрельцы не любят планировать, а уж жить по какому-то заранее составленному сценарию для них - просто мука. Спонтанность, немножко хаоса и веселый нрав - вот что по вкусу этому знаку Зодиака. Что ожидает Стрельцов в 2021 году Белого Железного Быка, расскажет Ivona.

Любовь

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Будьте готовы к тому, что ваша судьба может постучаться в двери в любой момент. Курортные романы и интрижки на работе, случайные знакомства на улице или при странных, нелепых обстоятельствах могут закончиться крепким союзом длиною в жизнь. Не бойтесь брать инициативу в свои руки, вашу настойчивость примут благосклонно и с благодарностью. Особенно удачными окажутся романы, которые завязались в конце весны или в начале лета. Уже занятым Стрельцам предстоит противостоять искушению завести отношения на стороне. Будьте осторожны: утоление сиюминутной страсти не принесет вам ни счастья, ни удовлетворения, а вот связь с постоянным партнером могут разрушить безвозвратно.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Стрелец freepik.com

Здоровье

В 2021 году Стрельцам не стоит полагаться лишь на судьбу в вопросах здоровья. Уделяйте внимание своему организму, не пренебрегайте регулярными обследованиями и четко следуйте указаниям врачей. Высока вероятность травм, особенно в нижней части тела, вроде вывихов, переломов и ушибов, а также стоит поберечь свои сосуды и органы ЖКТ.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Стрелец freepik.com

Семья

Ваши близкие отнесутся с пониманием к вашим перепадам настроения и желанию уединиться, связанным с постоянным напряжением и переутомлением на работе. Будьте благодарны за такую поддержку, не забывайте все же уделять и им немного внимания. Например, начните делать давно запланированный ремонт. Дайте возможность принимать участие в проектировке и выборе дизайна всем домочадцам. Такой совместный досуг лишь сблизит вас. Также не стоит забывать и о семейном отдыхе: минуты, проведенные с близкими, станут для вас настоящей отдушиной.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Стрелец freepik.com

Карьера

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На деловом фронте для Стрельцов год Быка будет отмечен стабильностью. Не предвидится значительных перемен, продолжайте делать то, что вам удается больше всего. 2021 год подходит для осуществления долгосрочных проектов, в которых вы сможете проявить себя, как настоящего профессионала. Даже если вам будет грозить увольнение, не стоит держаться за работу, которая боле не приносит вам удовольствия. Если вы чувствуете, что готовы к большему, смело принимайте удары судьбы - они сделают вас лишь крепче, и откроют путь к новым свершениям.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Стрелец freepik.com

Деньги

Стрельцам стоит быть дисциплинированней в финансовых делах, и не бросать начатые дела на полпути. Им удастся открыть свое дело, если они будут полагаться на собственные силы, а не на займы и прогнозы аналитиков. В начале года их ожидают некоторые проблемы, которые все же удастся решить до лета. Главное - сосредоточиться на бизнесе, и не распылять внимание на сторонние проекты.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Стрелец freepik.com

Полные астрологические прогнозы на 2021 год для других знаков Зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион.

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