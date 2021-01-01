Что ожидает Рыб в Новом году Белого Железного Быка?

Несмотря на то, что Рыбы чаще всего витают в облаках, ничто земное им не чуждо. Просто они смотрят на мир сквозь призму совершенно других ценностей. Что ожидает Рыб в 2021 году Белого Железного Быка, расскажет Ivona.

Любовь

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Отношения у Рыб всегда не простые, из-за чего поиск истинной любви порой превращается для них в кромешный ад. Первая половина года Быка может повергнуть в депрессию из-за штиля в личной жизни даже самых стойких Рыбок, но опускать плавнички не стоит. Уже осенью вам может представиться возможность встретить свою судьбу. Как вы узнаете, что это именно тот человек? Вам будет с ним легко. Практически мгновенно между вами возникнет взаимопонимание, что сделает эти отношения для вас настоящей отдушиной. А вот курортным романам и интрижкам на работе доверять не стоит. Если первые и развлекут вас от тяжких дум, то вторые могут сильно подпортить вам репутацию, вплоть до увольнения.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Рыбы freepik.com

Здоровье

Физическое здоровье Рыб в 2021 году будет радовать своей крепостью и стабильностью. Даже если сезонные заболевания и коснутся вас, пройдут они, скорее всего, в легкой форме и без особых осложнений. Совсем другое дело - здоровье ментальное. Рыбам пора прекратить виртуозно настраивать себя на сплин и меланхолию, и все же хотя бы попробовать научиться мыслить позитивно. Если для самостоятельного преодоления это кажется вам непосильной ношей, не пренебрегайте помощью специалистов.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Рыбы freepik.com

Семья

Не раз 2021 год будет вынуждать Рыб выбирать между работой и домом. И выбор этот не всегда будет в сторону семьи, из-за чего возможны ссоры и недопонимание, особенно между супругами. Со временем вам все же удастся найти нужный баланс, и отношения наладится. Значительно поможет совместное путешествие или ремонт: процесс планирования захватит и сблизит всех членов семьи.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Рыбы freepik.com

Карьера

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В карьерном плане Рыбам лучше всего залечь на дно 2021 году. Не трепыхайтесь, продолжайте качественно выполнять свою работу, и возможные проблемы обойдут вас стороной. Год Быка для вас именно то время, когда лучше погрузиться в себя и в самосовершенствование (в деловой сфере), и переждать, пока остальных будет штормить. Зато в следующем году, обновленные и уверенные в себе Рыбы смогут диктовать свои правила.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Рыбы freepik.com

Деньги

Рыбы привыкли тянуть все на себе. Они - едва ли не единственные люди, которые могут с уверенностью сказать, что все, что у них есть, является исключительно результатом их труда. Белый Бык оценит прилежность и усердие Рыб, и подарит им возможность немного отдохнуть. Нет, это не значит, что Рыбам в 2021 году можно не напрягаясь плыть по течению, просто наконец придет время пожинать плоды правильно выстроенной коммуникации и налаженных отношений с партнерами. К тому же кто-то из близких родственников, вероятно, захочет отблагодарить вас за внимание и заботу. Конечно же, в денежном эквиваленте. Такой внезапный подарок судьбы лучше всего потратить на то, что приносит вам истинное удовольствие.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Рыбы freepik.com

Полные астрологические прогнозы на 2021 год для других знаков Зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей.

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