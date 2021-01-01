Учитесь восхищаться собой каждый день!

Вы - прекрасны и уникальны. Если вам в это не верится (особенно с утра), Ivona расскажет, за что нужно хвалить себя ежедневно. Это просто упражнение позволит не только поднять настроение на целый день, но и вашу уверенность в себе в целом.

За занятия повседневными делами

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Вы могли бы позвонить на работу и сказать, что простыли, чтобы не идти в офис в дождь. Вы могли бы позавтракать чашкой кофе, вместо того, чтобы поесть нормально, вы могли бы продолжать делать вид, что у вас не болит зуб, и поглощать обезболивающие тоннами, вместо того чтобы идти к стоматологу. Вы бы много чего могли. Но вместо всего этого вы побороли прокрастинацию, лень, усталость, страх и плохое настроение, и отправились заниматься настоящими “взрослыми“ делами. Сегодня - еще один день, когда вы справились с рутинными занятиями! Это достойно уважения.

Немного вдохновения: 5 вещей, за которые нужно хвалить себя ежедневно freepik.com

За преодоление себя

Даже если вы пока не двигаетесь семимильными шагами к поставленной цели, вы хотя бы знаете, о ее существование. Не идете, а лежите в ее направлении. Это уже что-то. Самая тяжелая борьба - борьба с собой, и если вы хоть одной ногой встали на этот путь, вы уже огромный молодец.

За умение говорить “нет“

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Очень круто, что вы способны отстаивать свои личные границы. Свои ценности и интересы нужно ревностно охранять от посягательства. Особенно от тех, кто хочет “выехать“ за ваш счет. Вы научились отличать тех, кому действительно нужна ваша помощь, от тех, кто справился бы и сам, но слишком ленится. Вы умеете сказать “нет“, когда это потребуется, а это уже выделяет вас из серой массы, и заслуживает похвалы.

Немного вдохновения: 5 вещей, за которые нужно хвалить себя ежедневно freepik.com

За уважение чужих границ

Как порой сложно удержаться от соблазна, и рассказать человеку, в чем он не прав, и как нужно правильно жить. Или не спешить, если идете на встречу к близкому человеку, ведь он не будет сердиться за опоздание. И очень здорово, если вам все же удается себя сдержать. Такие мелочи и создают ваше уважение к чужим границам (и помогают научиться ценить собственные). Если вы стараетесь соблюдать их, тихонько похвалите себя за это.

За самосовершенствование

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Заняться собой, выкроить время на хобби или курсы изучения иностранного языка порой крайне сложно. И не только из-за высокой загруженности. За самосовершенствование вас никто не похвалит, никто не будет платить за это зарплату, никто не уволит, если вы делать этого не будете. Осознание того, что вы с каждым днем становиться улучшенной версией себя, и удовольствие от занятий любимым делом - вот ваша награда за труды. Да, вы трудитесь для себя и над собой, а это удается далеко не каждому. Так держать!

Немного вдохновения: 5 вещей, за которые нужно хвалить себя ежедневно freepik.com

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