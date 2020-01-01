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Выходные и праздничные дни 2021: Полный список

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Длинные праздничные выходные и рабочие субботы грядущего 2021 года.
Выходные и праздничные дни 2021: Полный список
Выходные и праздничные дни 2021: Полный список
freepik.com

2021 год все ждут с нетерпением. Останутся ли позади все невзгоды високосного 2020-го? Ответ на этот вопрос пока туманен. Зато отлично известно, когда украинцам предоставится возможность отдохнуть. Сколько будет выходных и праздничных дней в 2021 году, и когда их ждать, расскажет Ivona.

Праздничные дни в 2021 году

 

Всего украинцев в Новом 2021 году ожидает 11 государственных праздников:

  • 1 января (пятница) - Новый год
  • 7 января (четверг) - православное Рождество Христово
  • 8 марта (понедельник) - Международный женский день
  • 1 мая (суббота) - День международной солидарности трудящихся
  • 2 мая (воскресенье) - Пасха
  • 9 мая (воскресенье) - День Победы
  • 20 июня (воскресенье) - Троица
  • 28 июня (понедельник) - День Конституции Украины
  • 24 августа (вторник) - День Независимости Украины
  • 14 октября (четверг) - День защитника Украины
  • 25 декабря (суббота) - католическое Рождество Христово.

Выходные дни в 2021 году

 

Согласно опубликованному Кабинетом Министров Украины распоряжению, в связи с тем, что некоторые государственные праздники выпадают на будни дни, некоторые рабочие дни будут перенесены. Сделано это с целью рационального использования рабочего времени, а также для обеспечения работников возможности планировать свой досуг заранее. 

Рабочие дни перенесены:

  • с пятницы 8 января на субботу 16 января
  • с понедельника 23 августа на субботу 28 августа
  • с пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

Таким образом кроме стандартных выходных в субботу и воскресенье, обусловленных пятидневной рабочей неделей, и государственных праздников, которые выпадают на эти выходные, в 2021 году будут праздничные выходные:

  • 1 января (пятница)
  • 7 января (четверг)
  • 8 января (пятница)

(Суббота 16 января будет рабочей)

  • 8 марта (понедельник)
  • 3 мая (понедельник)
  • 4 мая (вторник)
  • 10 мая (вторник)
  • 21 июня (понедельник)
  • 28 июня (понедельник)
  • 23 августа (понедельник)
  • 24 августа (вторник)

(Суббота 28 августа будет рабочей)

  • 14 октября (четверг)
  • 15 октября (пятница)

(Суббота 23 октября будет рабочей)

  • 27 декабря (понедельник).

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Источник: ivonа bigmir)net

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