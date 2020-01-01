Выходные и праздничные дни 2021: Полный список
2021 год все ждут с нетерпением. Останутся ли позади все невзгоды високосного 2020-го? Ответ на этот вопрос пока туманен. Зато отлично известно, когда украинцам предоставится возможность отдохнуть. Сколько будет выходных и праздничных дней в 2021 году, и когда их ждать, расскажет Ivona.
Праздничные дни в 2021 году
Всего украинцев в Новом 2021 году ожидает 11 государственных праздников:
- 1 января (пятница) - Новый год
- 7 января (четверг) - православное Рождество Христово
- 8 марта (понедельник) - Международный женский день
- 1 мая (суббота) - День международной солидарности трудящихся
- 2 мая (воскресенье) - Пасха
- 9 мая (воскресенье) - День Победы
- 20 июня (воскресенье) - Троица
- 28 июня (понедельник) - День Конституции Украины
- 24 августа (вторник) - День Независимости Украины
- 14 октября (четверг) - День защитника Украины
- 25 декабря (суббота) - католическое Рождество Христово.
Выходные дни в 2021 году
Согласно опубликованному Кабинетом Министров Украины распоряжению, в связи с тем, что некоторые государственные праздники выпадают на будни дни, некоторые рабочие дни будут перенесены. Сделано это с целью рационального использования рабочего времени, а также для обеспечения работников возможности планировать свой досуг заранее.
Рабочие дни перенесены:
- с пятницы 8 января на субботу 16 января
- с понедельника 23 августа на субботу 28 августа
- с пятницы 15 октября на субботу 23 октября.
Таким образом кроме стандартных выходных в субботу и воскресенье, обусловленных пятидневной рабочей неделей, и государственных праздников, которые выпадают на эти выходные, в 2021 году будут праздничные выходные:
- 1 января (пятница)
- 7 января (четверг)
- 8 января (пятница)
(Суббота 16 января будет рабочей)
- 8 марта (понедельник)
- 3 мая (понедельник)
- 4 мая (вторник)
- 10 мая (вторник)
- 21 июня (понедельник)
- 28 июня (понедельник)
- 23 августа (понедельник)
- 24 августа (вторник)
(Суббота 28 августа будет рабочей)
- 14 октября (четверг)
- 15 октября (пятница)
(Суббота 23 октября будет рабочей)
- 27 декабря (понедельник).
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