Выходные и праздничные дни 2021: Полный список

Длинные праздничные выходные и рабочие субботы грядущего 2021 года.

2021 год все ждут с нетерпением. Останутся ли позади все невзгоды високосного 2020-го? Ответ на этот вопрос пока туманен. Зато отлично известно, когда украинцам предоставится возможность отдохнуть. Сколько будет выходных и праздничных дней в 2021 году, и когда их ждать, расскажет Ivona.

Праздничные дни в 2021 году

Всего украинцев в Новом 2021 году ожидает 11 государственных праздников:

1 января (пятница) - Новый год

(пятница) - Новый год 7 января (четверг) - православное Рождество Христово

(четверг) - православное Рождество Христово 8 марта (понедельник) - Международный женский день

(понедельник) - Международный женский день 1 мая (суббота) - День международной солидарности трудящихся

(суббота) - День международной солидарности трудящихся 2 мая (воскресенье) - Пасха

(воскресенье) - Пасха 9 мая (воскресенье) - День Победы

(воскресенье) - День Победы 20 июня (воскресенье) - Троица

(воскресенье) - Троица 28 июня (понедельник) - День Конституции Украины

(понедельник) - День Конституции Украины 24 августа (вторник) - День Независимости Украины

(вторник) - День Независимости Украины 14 октября (четверг) - День защитника Украины

(четверг) - День защитника Украины 25 декабря (суббота) - католическое Рождество Христово.

Выходные дни в 2021 году

Согласно опубликованному Кабинетом Министров Украины распоряжению, в связи с тем, что некоторые государственные праздники выпадают на будни дни, некоторые рабочие дни будут перенесены. Сделано это с целью рационального использования рабочего времени, а также для обеспечения работников возможности планировать свой досуг заранее.

Рабочие дни перенесены:

с пятницы 8 января на субботу 16 января

с понедельника 23 августа на субботу 28 августа

с пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

Таким образом кроме стандартных выходных в субботу и воскресенье, обусловленных пятидневной рабочей неделей, и государственных праздников, которые выпадают на эти выходные, в 2021 году будут праздничные выходные:

1 января (пятница)

7 января (четверг)

8 января (пятница)

(Суббота 16 января будет рабочей)

8 марта (понедельник)

3 мая (понедельник)

4 мая (вторник)

10 мая (вторник)

21 июня (понедельник)

28 июня (понедельник)

23 августа (понедельник)

24 августа (вторник)

(Суббота 28 августа будет рабочей)

14 октября (четверг)

15 октября (пятница)

(Суббота 23 октября будет рабочей)

27 декабря (понедельник).

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