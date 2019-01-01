Что ожидает Скорпионов в Новом году Белой Металлической Крысы?

О взлетах и падениях Скорпионов, которые ожидаются в Новом 2020 году Белой Металлической Крысы, расскажет Ivona.

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Любовь - штука сложная, особенно для Скорпионов, у которых всегда было свое особое на нее видение. Несмотря на всеобщую гармонию, которая будет господствовать во всех сферах вашей жизни, ваше отношения к романтическим отношениям будет достаточно скептичным, особенно если в прошлом году вы закончили длительный и эмоционально истощающий роман. Вам не будут интересны ухаживания, на которые вы будете отвечать с некоторой иронией или даже агрессией. Однако такое поведение не спугнет ваших друзей, среди которых вполне вероятно найдется именно тот, который найдет ключик к вашему сердцу. Скорпионов, которые уже длительное время находятся в отношениях, ожидает настоящая идиллия. В год Белой Металлической Крысы вы начнете задумываться о появлении потомства, даже если прежде относились к этому достаточно скептично.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Скорпион pinterest.com

Здоровье

Забота Скорпионов о своем здоровье доходит порой до фанатизма, поэтому в большинстве случаев они успевают вовремя среагировать на первые симптомы. В 2020 году их мнительность насчет состояния своего организма слегка притупится: год будет насыщен встречами и событиями, за которым Скорпион просто не успеет обращать внимание на состояние своего организма. Впрочем, особых проблем, кроме переутомления (которое прекрасно лучится мини-отпуском) ожидать не следует. Но особое внимание все же придется уделить зубам - велика вероятность того, что за их лечение придется выложить в 2020 году кругленькую сумму.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Скорпион pinterest.com

Семья

В Новом году вам нередко предстоит выбирать между работой и семьей. Астрологи советуют: всегда выбирайте второе. Год Белой Металлической Крысы принесет вам семейную идиллию и вдохновит вас на создание максимально уютной и комфортной атмосферы в доме. Отношения и с домочадцами, и со второй половиной будут как никогда гармоничными, если вы научитесь уделять им чуть больше внимания, чем обычно.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Скорпион pinterest.com

Скорпиона придется знатно потрудиться: в плане карьеры Белая Крыса ничего не даст вам просто так. Давно мечтаете о повышении? Вам придется в 2020 году выложиться на полную: делать то, что не хотят другие, вести проекты, которые никому не интересны, выискивать нестандартные решения застарелых проблем. Если вы заметите, что ваши усилия начальство игнорирует или просто не оценивает по достоинству, впору задуматься о смене работы или поиске другого рода деятельности - повелительница 2020 года не будет препятствовать вам. Оглушительный успех ожидает Скорпионов-бизнесменов, однако вам следует опасаться - с большой властью и деньгами приходит большая ответственность. Вам будет необходимо проявить небывалую мудрость и чудеса тактики, чтобы обойти козни конкурентов.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Скорпион pinterest.com

Деньги

2020 год может стать для Скорпионов вполне благоприятным в финансовом плане, если они научатся экономить. Нет, урезать свои траты и ограничивать себя в развлечениях не нужно (да и практически не возможно для представителей этого знака Зодиака), просто старайтесь закрывать все финансовые вопросы, вроде ремонта, ипотеки и денежной помощи близким, вовремя. В средине года вам представится возможность заработать кругленькую сумму, так что заранее стоит продумать, куда вы вложите эти деньги. Астрологи советую отказаться от долгоиграющих инвестиций в пользу краткосрочных таких, откуда вывести свои финансы до окончания сделки будет очень сложно. Это сэкономит и ваши кровно заработанные, и нервы.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Скорпион pinterest.com

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