Что ожидает Тельцов в Новом году Белой Металлической Крысы?

Грядет переломный год для Тельцов. Какие перемены и сложности ожидают их в 2020 году, расскажет Ivona.

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2020 год для Тельца пройдет в тени воспоминаний о былой любви: ваши эмоциональные ресурсы настолько истощены, что вам проще изредка флиртовать на работе и возвращаться в свою холостяцкую берлогу в одиночестве, чем снова и снова переживать сложности, связанные с романтическими отношениями. Счастливый исход со свадебными кольцами возможен в 2020 году для Тельцов лишь в том случае, если свою половинку они встретили до года Белой Металлической Крысы. Остальные представители этого знака Зодиака будут оставаться преимущественно одинокими, зализывая раны от прошлых отношений. Впрочем, это не так уж и плохо, ведь у вас есть целый год на восстановление своих эмоциональных ресурсов.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Телец pinterest.com

Здоровье

Безудержная энергия Тельцов сыграет с ними злую шутку в 2020 году. Велика вероятность того, что вы доведете свой организм до полного истощения, из-за чего пострадает ваш иммунитет. Также с особым трепетом следует Тельцам относиться и к мочеполовой системе и желудочно-кишечному тракту. Чтобы избежать обострений уже имеющихся и предотвратить появление новых заболеваний, астрологи советуют посвятить год Белой Металлической Крысы уходу за своим здоровьем: вовремя сдавайте анализы и проходите обследования, не занимайтесь самолечением, не пропускайте курсы укрепляющих и профилактических препаратов.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Телец pinterest.com

Семья

Для семейных Тельцов 2020 год станет настоящим испытанием на прочность. Вас будут “пробовать на зуб“ практически все родственники, создавая конфликтные или просто необычные ситуации, требующие немедленно реакции. Поэтому старайтесь сохранять спокойствие и поступайте ровно так, как считаете нужным. Всегда буду недовольные, поэтому стоит подумать в первую очередь о себе. Но не слишком-то увлекайтесь: здоровый эгоизм и полное пренебрежение своей семьей - разные вещи. Велика вероятность крупной и длительной размолвки с кем-то из близких. Постарайтесь отстраниться от этой проблемы и подойти к ее решению лишь тогда, когда будете готовы к этому морально.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Телец pinterest.com

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Белая Металлическая Крыса, хозяйка 2020 года, будет ценить Тельцов за их активность и трудолюбие и иногда поощрять их с помощью небольших денежных премий на работе. Но происходить это будет лишь в том случае, если Телец будет вести себя, как примерный сотрудник и не идти на конфронтацию с начальством и коллегами. Весной Тельцам нужно быть особенно осторожными, ведь они имеют высокие шансы оказаться в центре конфликта между сотрудниками. Не рекомендуют астрологи в 2020 году менять работу - ничего хорошего из этого не выйдет.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Телец pinterest.com

Деньги

Отношения с деньгами у Тельцов всегда складываются достаточно неоднозначные: хоть представители этого знака Зодиака и умеют зарабатывать, у них практически никогда нет запаса на “черный день“. Тельцы все спускают на удовольствия и развлечения, при этом никогда не зная, сколько денег осталось в кармане. Астрологи советуют в 2020 году поберечься от такой расточительности и заняться учетом своих финансов: подсчитывать расходы и доходы, стараться откладывать немного, для создания финансовой подушки. Конечно, сделать это транжире-Тельцу будет сперва очень сложно, однако к концу 2020 года у вас наберется приличная сумма, которую вы сможете вложить в дело, если будете достаточно прилежно относиться к деньгам.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Телец pinterest.com

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