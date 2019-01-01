Что ожидает Дев в Новом году Белой Металлической Крысы?

Поможет ли естественная педантичность Дев держать свою жизнь в узде в 2020 году? Ответ на этот и многие другие вопросы даст Ivona в полном астрологическом прогнозе на год Белой Металлической Крысы.

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В 2020 году Девы почувствуют себя настоящими Снежными королевами - настоящие чувства едва ли зародятся в них, зато флирт поможет продвинуться по карьерной лестнице. Вам будет несложно найти поклонника, или даже нескольких, но выбирать их вы будете исключительно с точки зрения корысти. Астрологи советуют не слишком увлекаться подобным фарсом, Белая Крыса не любит лицемерия и может жестоко наказать Дев. В целом вердикт такой: постарайтесь в 2020 году не только брать, но и отдавать, не только использовать, но и получать истинное удовольствие от общения с партнером. Да, ваши запросы и требования к потенциальному любовнику велики, но ваша харизма с легкостью поможет найти вам соответствующего кандидата. Что же касается Дев в отношениях, то у них - тишь да гладь. Они не склонны баламутить воду и в 2020 году наконец-то научатся по-настоящему ценить своего партнера и показывать это.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Дева pinterest.com

Здоровье

Трудоголики по своей натуре, Девы нередко забывают, что о своем здоровье нужно заботиться. Поэтому велика вероятность, что хронические заболевания (особенно те, что касаются органов зрения и мочеполовой системы) или застаревшие травмы будут частенько напоминать о себе в 2020 году, особенно весной. Поэтому астрологи рекомендуют не пускать все на самотек, а при первых симптомах обращаться к специалистам. Также настоятельно рекомендуется в год Белой Металлической Крысы отказаться от всяческих манипуляций с телом (вроде татуировок, пирсинга, косметических уколов, пластических операций и пр.). Даже если внешне результат вас более чем удовлетворит, велика вероятность осложнений, с которыми придется в дальнейшем очень долго бороться.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Дева pinterest.com

Семья

Астрологи настоятельно рекомендуют посвятить 2020 год своей семье. Отдыхайте в их кругу, прислушивайтесь к их советам, радуйте их маленькими сюрпризами - все это принесет вам не только долгожданный покой, вы сможете заручиться их крепкой поддержкой, которая в 2020 году вам понадобится. Семейные Девы также могут ожидать в год Белой Крысы пополнения в семье. Не пренебрегайте в таком случае мнением и советами старшего поколения. И умерьте свой пыл! Тотальный контроль и командование иногда даже полезно передать в чьи-нибудь руки.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Дева pinterest.com

Работа всегда очень важна для Девы, тем сложнее ей будет в 2020 году. Гороскоп неутешительный - вам весь год будет казаться, что к вам придираются и не ценят на работе. Склонность к самоанализу также сыграет с вами злую шутку: вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, очень много времени у вас будет уходить на то, что вы будете выискивать подвохи и ловушки в словах и действиях коллег и начальства. Естественно, это значительно ухудшит качество вашей работы. Астрологи заверяют - реальной опасности для Дев в 2020 году на работе не будет. Поэтому не стоит искать врагов там, где их нет. Лучше приложите все усилия, чтобы выложиться на работе по максимуму.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Дева pinterest.com

Деньги

Дев нельзя назвать транжирами, но они безумно любят спонтанные покупки. От полного банкротства, впрочем, их надежно защищает тяга к накопительству: они способны распланировать свой бюджет так, чтобы поток пассивного дохода не прекращался при любых обстоятельствах, и можно было позволить себе маленькие радости. Если Дева будет продолжать придерживаться подобной схемы, то 2020 год станет для нее вполне успешным в финансовом плане. Другое дело касается долгов: Деве настоятельно не рекомендуется давать взаймы. Вероятней всего, что деньги к вам не вернутся, а отношения с должником просто испортятся донельзя. Обратите свой взгляд на различные системы длительного инвестирования - Белая Крыса благоволит вам и вашему умению накапливать большие деньги.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Дева pinterest.com

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