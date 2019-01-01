Полный астрологический прогноз на 2020 год: Дева
Поможет ли естественная педантичность Дев держать свою жизнь в узде в 2020 году? Ответ на этот и многие другие вопросы даст Ivona в полном астрологическом прогнозе на год Белой Металлической Крысы.
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В 2020 году Девы почувствуют себя настоящими Снежными королевами - настоящие чувства едва ли зародятся в них, зато флирт поможет продвинуться по карьерной лестнице. Вам будет несложно найти поклонника, или даже нескольких, но выбирать их вы будете исключительно с точки зрения корысти. Астрологи советуют не слишком увлекаться подобным фарсом, Белая Крыса не любит лицемерия и может жестоко наказать Дев. В целом вердикт такой: постарайтесь в 2020 году не только брать, но и отдавать, не только использовать, но и получать истинное удовольствие от общения с партнером. Да, ваши запросы и требования к потенциальному любовнику велики, но ваша харизма с легкостью поможет найти вам соответствующего кандидата. Что же касается Дев в отношениях, то у них - тишь да гладь. Они не склонны баламутить воду и в 2020 году наконец-то научатся по-настоящему ценить своего партнера и показывать это.
- Здоровье
Трудоголики по своей натуре, Девы нередко забывают, что о своем здоровье нужно заботиться. Поэтому велика вероятность, что хронические заболевания (особенно те, что касаются органов зрения и мочеполовой системы) или застаревшие травмы будут частенько напоминать о себе в 2020 году, особенно весной. Поэтому астрологи рекомендуют не пускать все на самотек, а при первых симптомах обращаться к специалистам. Также настоятельно рекомендуется в год Белой Металлической Крысы отказаться от всяческих манипуляций с телом (вроде татуировок, пирсинга, косметических уколов, пластических операций и пр.). Даже если внешне результат вас более чем удовлетворит, велика вероятность осложнений, с которыми придется в дальнейшем очень долго бороться.
- Семья
Астрологи настоятельно рекомендуют посвятить 2020 год своей семье. Отдыхайте в их кругу, прислушивайтесь к их советам, радуйте их маленькими сюрпризами - все это принесет вам не только долгожданный покой, вы сможете заручиться их крепкой поддержкой, которая в 2020 году вам понадобится. Семейные Девы также могут ожидать в год Белой Крысы пополнения в семье. Не пренебрегайте в таком случае мнением и советами старшего поколения. И умерьте свой пыл! Тотальный контроль и командование иногда даже полезно передать в чьи-нибудь руки.
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Работа всегда очень важна для Девы, тем сложнее ей будет в 2020 году. Гороскоп неутешительный - вам весь год будет казаться, что к вам придираются и не ценят на работе. Склонность к самоанализу также сыграет с вами злую шутку: вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, очень много времени у вас будет уходить на то, что вы будете выискивать подвохи и ловушки в словах и действиях коллег и начальства. Естественно, это значительно ухудшит качество вашей работы. Астрологи заверяют - реальной опасности для Дев в 2020 году на работе не будет. Поэтому не стоит искать врагов там, где их нет. Лучше приложите все усилия, чтобы выложиться на работе по максимуму.
- Деньги
Дев нельзя назвать транжирами, но они безумно любят спонтанные покупки. От полного банкротства, впрочем, их надежно защищает тяга к накопительству: они способны распланировать свой бюджет так, чтобы поток пассивного дохода не прекращался при любых обстоятельствах, и можно было позволить себе маленькие радости. Если Дева будет продолжать придерживаться подобной схемы, то 2020 год станет для нее вполне успешным в финансовом плане. Другое дело касается долгов: Деве настоятельно не рекомендуется давать взаймы. Вероятней всего, что деньги к вам не вернутся, а отношения с должником просто испортятся донельзя. Обратите свой взгляд на различные системы длительного инвестирования - Белая Крыса благоволит вам и вашему умению накапливать большие деньги.
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