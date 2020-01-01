Что ожидает Козерогов в Новом году Белой Металлической Крысы?

Новый 2020 год для Козерогов будет богат событиями и яркими впечатлениями. Им предоставится возможность показать себя во всей своей красе и силе. Определенная доля смирения позволит наладить быт, семейные и романтичные отношения. Что ожидает Козерогов в 2020 году Белой Металлической Крысы, расскажет Ivona.

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Любовная жизнь Козерога в 2020 году будет похожа на бурлящее море: временами его будет одолевать штиль с тихими романтическими вечерами, а порой на его жизненную водную пучину будет обрушиваться ураган в виде ревности или несостоятельности кого-то их партнеров. В любом случае астрологи советуют Козерогам в 2020 году делать ставку на искренность и широкие жесты. Именно они помогут укрепить уже существующие отношения. Тем Козерогам, которых 2020 год застанет в процессе болезненного выяснения отношений или разрыва, нужно будет крепко задуматься, хотят ли они окончательно разорвать, или все же удержать однажды эти отношения. Белая Крыса, повелительница 2020 года, поможет возлюбленным воссоединиться, если их чувства и помыслы чисты.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Козерог pinterest.com

Одинокие Козероги имеют все шансы в 2020 встретить “того самого“. Вероятней всего это произойдет ближе к осени. Астрологи предостерегают: выбирайте сердцем. Только оно сможет подсказать вам, какой из кандидатов (а их, скорее всего, будет несколько) будет достоин вашего внимания. Помните, что финансовый успех может быть притворным, сладкие речи прикрывать полную эмоциональную незрелость, и лишь настоящие поступки доказывают истинные чувства.

Здоровье

Если и физическое здоровье Козерога в 2020 году в целом не будет вызывать никаких проблем, то психологическое и эмоциональное может серьезно пострадать. Козерогу предстоит в год Белой Металлической Крысы много трудиться, отсюда стресс и хроническая усталость от перенапряжения на работе. Астрологи советуют избегать соблазнов снимать эмоциональную нагрузку при помощи алкоголя - 2020 год повышает риск возникновения проблем с печенью у Козерогов. Также настоятельно рекомендуется беречь уши и горло, особенно в холодную погоду, иначе придется работать на одни лекарства. В целом, если Козерог сумеет устоять перед соблазнами, найдет положительный выход для своих отрицательных эмоций и стресса (спорт, например) и будет проявлять благоразумие при выборе способов проведения досуга, состояние его здоровья будет вполне удовлетворительным.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Козерог pinterest.com

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Козерогам придется усмирить свой пыл, так как символ Нового года будет строго следить за сохранностью семейного очага. Те, кто уже успел обзавестись семьей, могут ожидать пополнения ближе к весне. Поэтому стоит заранее подумать над благоустройством уютного гнездышка. Рассмотрите варианты покупки нового или расширения уже имеющегося жилища. Не забывайте советоваться по решению важных семейных вопросов с домочадцами, уважайте их мнение - это лишь сплотит вас и сделает настоящей, крепкой командой.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Козерог pinterest.com

Карьера

Козерогам удастся достичь головокружительных успехов в карьере. Правда, при условии, что им удастся сохранять хладнокровие и не кичиться своими профессиональными качествами. Труд Козерога наконец-то будет отмечен по достоинству, главное теперь - не загордиться! Если же вы всерьез подумываете о смене места работы, рассматривать новые трудовые горизонты астрологи советуют начать рассматривать лишь летом.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Козерог pinterest.com

Финансовое положение Козерога может сильно пострадать в 2020 году. Основные траты придутся на самоулучшение, развитие и воплощение далеко идущих планов. Крупные суммы, уплывающие с вашего счета, конечно, ввергнут вас в тоску, однако это - полезные инвестиции, которые очень скоро принесут свои плоды. Однако в 2020 году Козерогам также представится возможность восстановить свое финансовое положение. Правда, лишь к концу осени.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Козерог pinterest.com

Полные астрологические прогнозы на 2020 год для других знаков Зодиака: Водолей, Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец.

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