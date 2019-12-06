Что ожидает Весы в Новом году Белой Металлической Крысы?

Хватит ли Весам сил и энергии в 2020 году поддерживать в своей жизни разумный баланс? Ответы можно найти в полном астрологическом прогнозе на год Белой Металлической Крысы от Ivona.

В определенный момент Весам может показаться, что они попали в романтическую комедию: их любовные приключения в 2020 году будут радовать яркостью и разнообразием. Одинокие Весы не ищут серьезных связей, но ищут надежного партнера для осуществления безумных мечтаний и фантазий. Такой человек непременно появится в год Белой Крысы и даже не один! Он непременно поддержит вас, но отношения, скорее всего, и с вашей, и с его стороны будут иметь скорее физический и дружественный характер, ни о какой любви и речи никто не ведет. Впрочем, подобные обстоятельства едва ли огорчат Весов, им понравится легкость и яркость их мимолетных романов. Весы, которые в отношениях уже давно, наконец-то приобретут душевное равновесие и перестанут смотреть по сторонам. Разве что изредка, и то из любопытства. Их нынешний партнер будет радовать представителей этого знака Зодиака нон-стоп.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Весы pinterest.com

Здоровье

Главный совет для Весов на 2020 год: не принимайте все так близко к сердцу! Ваша душевное состояние сильно влияет на то, как вы чувствуете себя физически. Поэтому старайтесь в новом году меньше сил и энергии тратить на переживания из-за каждой мелочи, а больше - на занятия, которые заряжают вас позитивом: пешие прогулки, плаванье, хобби. Не пренебрегайте отдыхом, позвольте себе иногда лениться, не будьте к себе так строги, и ваша сердечно-сосудистая система и здоровая психика только скажут вам спасибо.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Весы pinterest.com

Семья

Все, что могло свалиться на семьянина-Весы, свалиться в 2020 году: спонтанный ремонт, который скорее всего затянется на весь год, требующие внимания дети, родственники, которым понадобится финансовая помощь и, конечно же, любимый партнер, который внезапно осознает, что с ним проводят крайне мало времени. Чтобы у вас голова не лопнула от нахлынувших забот, постарайтесь а) не паниковать, б) говорить с близкими о том, что вас действительно волнует. Не нужно играть в угадайку и надеяться на их догадливость и понимание. Решайте проблемы по мере их поступления и желательно на семейном совете.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Весы pinterest.com

Год Белой Крысы будет подбрасывать Весам множество лимонов, и они будут успешно готовить из них вкуснейший лимонад. Если, конечно, немного поработают над собой. И дело касается не только профессиональных навыков, но и эмоционального состояния: Весам стоит научиться доверять себе и отказаться от сильнейшего влияния общественного мнения. 2020 год - удачный для смены места работы или рода деятельности. Врожденное обаяние и дипломатические способности Весов позволят им зарекомендовать себя как ценных, неконфликтных и очень разумных сотрудников.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Весы pinterest.com

Деньги

2020 год будет не самым стабильным в финансовом плане для Весов. Хотя особых трат не предвидится, в семейном бюджете этого знака Зодиака то и дело будут появляться дыры, которые они будут лихорадочно стараться заполнить. Чтобы не нервничать по поводу денег и лишний раз не отказывать себе в приятной обновке, астрологи рекомендуют Весам озаботиться финансовой подушкой, но в первую очередь - отдать долги. Даже если после этого в вашем кармане останется пустовато, огорчаться не стоит. Год Белой Крысы предоставит вам массу возможностей заработать: от случайных подработок до неожиданных успешных проектов со старыми, проверенными партнерами.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Весы pinterest.com

Полные астрологические прогнозы на 2020 год для других знаков Зодиака: Козерог, Водолей, Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Скорпион, Стрелец.

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