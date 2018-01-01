Что ожидает Раков в Новом году Белой Металлической Крысы?

Смогут ли любвеобильные Раки сохранить отношения, удержать бизнес и улучшить свое здоровье? Астрологический прогноз для Раков на 2020 год даст ответы на эти и другие вопросы. О них расскажет Ivona.

Год Белой Металлической Крысы будет наполнен для Раков волнующими романами и головокружительным флиртом. Хозяйка 2020 года не на шутку расщедрится и одарит вас небывалой уверенностью в себе. Она же, в купе с естественным обаянием Раков, и составит гремучий коктейль, который будет будоражить кровь всех поклонников представителей и представительниц этого знака Зодиака. Однако чего-то серьезного ожидать не стоит: вас настолько захватят приключения, что на большее у вас просто не хватит сил. Да и желания. Раки, которые уже в отношениях, неожиданно займут доминирующее положение и покажут своим партнерам настоящий характер. Что, впрочем, лишь положительно скажется на вашей паре.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Рак pinterest.com

Здоровье

Пора Ракам принять тот факт, что всем просто невозможно угодить. В погоне за общественным одобрением они нередко теряют ценные энергетические ресурсы, что отрицательно сказывается на физическом здоровье. Астрологи советуют Рака в 2020 году больше внимания уделять своей иммунной системе и своему психологическому здоровью: больших проблем не ожидается, но эмоциональное выгорание и стресс легко могут перерасти в затяжную депрессию.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Рак pinterest.com

Семья

Молодые семьи в 2020 году могут ожидать пополнения, а те, кто связал себя узами брака уже давно, будут переживать настоящий ренессанс отношений. Не бойтесь быть романтичными и совершать сумасшедшие поступки: ваш партнер полюбит вас еще крепче. Омрачает семейную идиллию Раков в 2020 году лишь их возможное чрезмерное увлечение кем-то на стороне. Будьте осторожны - тайные мечты и желания могут исполниться, а то, что знают двое, знает весь мир. Также хлопоты Ракам могут доставить дети-подростки. Будьте с ними мягче, поддержите их, ведь они переживают сейчас один из переломных моментов своей жизни.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Рак pinterest.com

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Для Раков 2020 год станет годом возобновления старых и налаживания новых деловых контактов. Они вам очень пригодятся! Однако не стоит каждого знакомого считать посланником небес, способным оживить ваш бизнес или сделать его безумно успешным. Вам необходимо тщательно отбирать и отсеивать своих деловых партнеров, летом рядом с вами окажется особенно много недоброжелателей. Если же вы решили сменить работу или род деятельности, посвятите лето тщательному размышлению над тем, действительно ли вам это нужно. Если ответ все же окажется отрицательным, к поискам нового места работы лучше приступить осенью. Также астрологи советую Ракам решать рабочие проблемы по мере их поступления, а не откладывать на последний день. Иначе конец 2020 года окажется для вас очень сложным и перегруженным.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Рак pinterest.com

Деньги

Нельзя сказать, что 2020 год для Раков будет очень стабильным: ожидаются как взлеты, так и падения. Особенно им нужно остерегаться крупных покупок - велика вероятность получить некачественный товар (тяжбы по возврату или перепродаже могут затянуться до следующего году). Не исключено, что кто-то из близкого окружения попросит у вас в долг, к тому же очень крупную сумму. Но жадничать не нужно, это - хороший поступок и Белая Крыса поспешит вознаградить Раков по-своему. Финансовый успех ждет Раков, которые работают в сфере экономики и юриспруденции: их услуги будут особенно востребованы в 2020 году, а если они сумеют зарекомендовать себя настоящими профессионалами, деньги польются рекой. Раки иных профессий также не будут обделены: время от времени им будут попадаться подработки, которые позволят и на отдых в теплые страны слетать, и обновить обстановку в доме.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Рак pinterest.com

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