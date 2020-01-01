Что ожидает Рыб в Новом году Белой Металлической Крысы?

Удастся ли Рыбам задобрить хозяйку 2020 года своим трудолюбием и усердием? Ведь это именно те качества, которые так ценит Белая Металлическая Крыса. Что ожидает Рыб в Новом 2020 году, расскажет Ivona.

Читай также: Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2019 Любовь

Для Рыб 2020 год в любовном плане будет не то чтобы очень насыщенным событиями: одиноким Рыбам просто не будет хватать времени на личную жизнь, те, кто встретил Новый год в паре, поставят своим возлюбленным лишь один вопрос: “Мы вместе, или как?“ Вы будете настроены на решительные действия, поэтому любые сомнения и промедления вашего возлюбленного будут восприниматься, как признак того, что вас не любят.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Рыбы pinterest.com

Такой расклад, конечно, едва ли понравится Рыбам, которые не любят тянуть резину, никогда не сомневаются в собственных чувствах и того же ожидают от партнеров. Так что большую часть 2020 года Рыбы, вероятней всего, проведут в одиночестве. Хотя огорчать их это совсем не будет. Вашей любовницей весь год окажется работа, где вы, возможно, и встретите своего будущего партнера - совместите приятное с полезным. Но будьте осторожны и избегайте романов с женатыми коллегами. Они не принесут вам ничего, кроме боли и разочарований.

Здоровье

Здоровье Рыб в 2020 году будет достаточно крепким. Кроме сезонных простуд и мигреней не ожидается серьезных проблем. Поэтому астрологи советуют посвятить год Белой Металлической Крысы профилактике хронических заболеваний и отказу от вредных привычек. Пропейте курс витаминов (после консультации с терапевтом), вместо заедания стресса найдите более здоровый способ выпустить пар.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Рыбы pinterest.com

Читай также: Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: значение и приметы праздника Семья

Усмирите свой перфекционизм, иначе 2020 год окажется для вас в семейном плане крайне неприятным. Рыбы порой забывают, что и сами не идеальны, поэтому стоит немного снизить планку требований по отношению к родным и близким. Вместо того, чтобы выискивать в своей семье недостатки, потратьте время и усилия на то, чтобы наслаждаться ее достоинствами. Год Белой Металлической Крысы - отличное время для Рыб заняться косметическим ремонтом или всерьез обдумать возможность пополнения в семье. Подойдите к этим вопросам со всей серьезностью, привлекайте к ним своих близких, внемлите тому, что вам говорят. И тогда вас будет ожидать семейная идиллия.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Рыбы pinterest.com

Карьера

Все будет именно так, как вы мечтали. Ведь 2020 год для Рыб - один из самых удачных в профессиональном плане за последние несколько лет. Карьерный рост? Легко! Смена работы? Почему бы и нет! Открытие своего дела? Отличная идея! Все это могут получить трудолюбивые Рыбы, так как их прилежности и усердию будет благоволить Белая Крыса. Единственное, чего она не потерпит, так это грязной игры. Поэтому старайтесь вести свои дела максимально честно, прилежно выполнять обязанности и не идти по головам коллег. Также астрологи советуют отказаться от любых дел с друзьями, по крайне мере в 2020 году. Возможно вам и удастся построить бизнес, но это почти наверняка разрушит вашу дружбу.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Рыбы pinterest.com

Читай также: Елка на Новый год 2019: какая стоимость Деньги

Этот год окажется настолько финансово успешным для Рыб, как никогда. В определенный момент это может сыграть с ними злую шутку, так как они почувствуют себя в полной безопасности и начнут тратить деньги бездумно и азартно. Полезные знакомства и верные друзья не позволят Рыбам свалиться в долговую яму, и их финансовое положение никогда не будет падать до критической отметки. Однако астрологи советуют Рыбам быть более благоразумными в вопросах покупок. Особенно это касается важных сделок, которые планируются на июнь и июль: велика вероятность того, что средства вы потратите напрасно, без всякой выгоды, или же человек, с которыми вы заключаете сделку, окажется мошенником или просто не очень добропорядочным.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Рыбы pinterest.com

Полные астрологические прогнозы на 2020 год для других знаков Зодиака: Козерог, Водолей, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец.

Ранее мы рассказывали, где в 2019 году будут размещены главные резиденции Святого Николая (в Украине и мире).

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.