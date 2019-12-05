Что ожидает Львов в Новом году Белой Металлической Крысы?

Пройдут ли Львы испытания лестью? Смогут ли удержать своего партнера и стабильное финансовое положение? Об этом и о многом другом расскажет Ivona.

Лебединая верность Львов будет подвергаться в 2020 году настоящим испытаниям. Не исключено, что на вашем горизонте покажется человек, который будет обращаться с вами по-королевски, не требуя ничего взамен. Львы, которые состоят в романтических отношениях уже довольно долго, нередко будут чувствовать себя немного одинокими. Но даже если они и не дополучают внимания от партнера, то искать чего-то большего в объятиях другого они не станут. Это ниже их достоинства. К тому же они редко сомневаются в своих чувствах, поэтому даже самый сладкий комплимент не сможет заменить им истинного чувства. Для одиноких Львов год Белой Крысы будет крайне урожайным на поклонников, но со всеми вы будете держаться достаточно отстраненно: вы не готовы связать себя узами с первым сладкоголосым встречным, вам нужно большее. Смело отправляйтесь в путешествия: активный образ жизни позволит вам познакомиться со множеством интересных личностей, среди которых вполне вероятно окажется тот самый.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Лев pinterest.com

Здоровье

Богатырское здоровье Львов не подведет их и в этом году. Но жалеть себя все же нужно. Ваше слабое место - легкие, поэтому астрологи настоятельно рекомендуют максимум внимания уделить в 2020 году состоянию своих дыхательных путей. Не лишним будет отправиться не просто на отдых, а в санаторий с пульмонологическим уклоном.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Лев pinterest.com

Семья

Счастье семейным Львам в 2020 году принесет лишь настоящее единение со своими близкими. Не бойтесь разделять обязанности и научитесь говорить нет безумным детским капризам, удивляйте свою вторую половинку новыми образами и романтическими свершениями, старайтесь проводить как можно больше времени вместе. Ваш семейный кораблик и не думает натыкаться на рифы, не толкайте же его туда самостоятельно!

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Лев pinterest.com

Вы привыкли работать с уверенностью в себе и собственных силах. Ваша напористость врем от времени даже сквозить агрессией, но такой способ вести дела будет импонировать и начальству Льва-подчиненного, и партнерам Льва-бизнесмена. Однако не слишком уж задирайте нос, порой все же нужно прислушиваться к чужому мнению. Пусть даже и только для того, чтобы убедиться в собственной правоте.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Лев pinterest.com

Деньги

Астрологи советуют Львам в 2020 году относиться к деньгам предельно осторожно: легкость, с которой представители этого знака Зодиака привыкли относиться к своим финансам, может сыграть с ними злую шутку. Даже если вы привыкли все делать самостоятельно, вам будет просто необходима помощь надежная партнера, не отказывайтесь от нее. Львам также придется умерить свою щедрость: им крайне не рекомендуется одалживать кому-либо деньги, если речь, конечно, не идет о круге самых близких людей. Эти деньги вернутся очень быстро, пусть и не так, как вы рассчитывали. Будьте осторожны в обращении с документами - их неправильно толкование и прочее крючкотворство может поставить вас в крайне неудобное финансовое положение.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Лев pinterest.com

Полные астрологические прогнозы на 2020 год для других знаков Зодиака: Козерог, Водолей, Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец.

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