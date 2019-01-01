Что ожидает Стрельцов в Новом году Белой Металлической Крысы?

Хватит ли Стрельцам упорства, прилежности и трудолюбия, чтобы превратить свой 2020 год в сказку? Об этом в астрологическом прогнозе на год Белой Металлической Крысы расскажет Ivona.

В 2020 году Стрельцам с большой долей вероятности удастся наконец встретить свою настоящую любовь: жгучую, преданную, горько-сладкую, с первого взгляда, как в романах. Единственное, что может омрачить вашу душу - произойдет это не при самых приятных обстоятельствах или ваш роман будут сопровождать преграды, препятствия, сплетни и пересуды. Но ваше чувство окажется столь сильным, что вы будете способны преодолеть буквально все. Так что не бойтесь брать от нового романа по максимуму - велика вероятность, что вы закончите 2020 год с обручальным кольцом на пальце. Стрельцам, которые встречают год Белой Металлической Крысы в отношениях, придется разрешить дилемму: либо они найдут в себе силы, умерят свой пыл и наконец-то перестанут игнорировать проблемы в их общении с партнером, либо их пути разойдутся раз и навсегда.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Стрелец pinterest.com

Здоровье

Стрельцы - максималисты, и если уж начинают что-то делать, то выкладываются на все сто. Так как они не признают полумер, в погоне за улучшением собственного здоровья велика вероятность, что в 2020 году они заработают травму во время занятий спортом, связанную с перегрузками в области коленей. Особенно внимательно им также следует относиться к печени и ЖКТ. Астрологи советуют не игнорировать профилактические чистки организма, но делать это стоит исключительно по советам и под присмотром врача.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Стрелец pinterest.com

Семья

Весь 2020 год (кроме осени - это будет критический период) покажется семейным Стрельцам настоящей идиллией: вы наконец найдете в себе силы на ремонт, средства на улучшение или покупку жилища, велика вероятность появления потомства. Не пренебрегайте помощью своих близких - семейная ноша в определенный момент вам покажется слишком тяжелой, но не бойтесь разделять ее со страшим поколением и друзьями.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Стрелец pinterest.com

Не стоит ожидать в 2020 году особых карьерных изменений, он скорее окажется для Стрельца периодом затишья, во время которого он будет нарабатывать авторитет в глазах начальства и сотрудников. Придется держать в голове множество нюансов и мелочей, но, если вам это удастся, уже к концу года перед вами откроются новые, интересные возможности. К бизнесу Стрельцам нужно относиться очень скрупулезно и дальновидно: тщательно подбирайте персонал, вдумчиво подходите к вопросу инвестиций и не забывайте про конкурентов.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Стрелец pinterest.com

Деньги

Стрельцов уважают и ценят за их добропорядочность и преданность своему делу. Они нередко работают в ущерб себе, лишь бы обеспечить должны уровень исполнения своих обязанностей (к слову, завышенную планку они тоже ставят себе самостоятельно). Белая Крыса, повелительница 2020 года, благоволит трудягам-Стрельцам и позволит им немного полениться и побыть эгоистами. Если они сумеют преодолеть свою чрезмерную прилежность и задумываются в первую очередь о своем благе, то их будет ждать финансовая удача по всем фронтам. Не стоит переживать, что птица удачи покинет вас: даже если вы и упустите какую-то возможность подзаработать, 2020 год тут же предоставит вам другую, возможно даже лучше.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Стрелец pinterest.com

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