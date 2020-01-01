Что ожидает Водолеев в Новом году Белой Металлической Крысы?

Любимчики удачи Водолеи и в 2020 году не останутся за бортом ярких событий, новых свершений и приятных знакомств. Правда, присущая им практически детская непосредственность будет не раз ставить их в неловкое положение. Что ожидает Водолеев в 2020 году Белой Металлической Крысы, расскажет Ivona.

Читай также: ТОП-10 гаданий в Новый год на суженого Любовь

От недостатка поклонников или просто приятных собеседников вы никогда не страдаете, и этот год не станет для вас исключением. Вы по-прежнему способны очаровать любого с первого взгляда и вам не доставляет особого труда найти общий язык даже с деревом. Однако в этом году вам, возможно, надоест прыгать из романа в роман и захочется остепениться. Железная Крыса, повелительница 2020 года и покровительница семейного очага, будет только рада такому вашему решению. Летом одиноким Водолеям она подарит возможность встретить свою половинку. Главное для вас - не изменять себе, не надевать чужие маски. Позвольте новоиспеченному партнеру узнать вас именно таким человеком, каким вы являетесь на самом деле.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Водолей pinterest.com

Здоровье

В 2020 году у Водолеев будет всего три проблемы со здоровьем, но все они могут иметь серьезные последствия, если не уделять им достаточно внимания: простуда, переедание и стресс. Все три будут возвращаться время от времени, поэтому астрологи настоятельно рекомендуют тщательней следить за тем что, когда и как вы едите, как расслабляетесь и, конечно, не переносите ли вы простудные заболевания на ногах. Водолеи - натуры страстные и увлекающиеся, поэтому лучший совет по сохранению их здоровья в 2020 году: относиться к себе и своему здоровью с такой же прилежностью и рвением, как к собственной работе или хобби.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Водолей pinterest.com

Не стоит заставлять своих домочадцев ревновать вас к своей работе или увлечению. Постарайтесь распределить время так, чтобы каждый член семьи не чувствовал себя обделенным. И, конечно же, не забывайте о личном пространстве и времени. Не нужно тащить весь дом и быт на себе! Не бойтесь поделиться обязанностями с близкими и просить немного времени только для себя. К этому отнесутся с небывалым пониманием. Личное время сделает вас более спокойным и гармоничным человеком, что положительно скажется на общей атмосфере в семье.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Водолей pinterest.com

Карьера

2020 год для Водолея будет крайне насыщен в карьерном плане. Буквально с первый дней нового года вы будете ежедневно выполнять бесчисленное количество интереснейших заданий, посещать семинары, проходить курсы повышения квалификации, знакомиться с полезными людьми. Возможно, в какой-то момент вам покажется, что голова идет кругом и у вас больше нет сил двигаться вперед, но это минутная слабость. Ваше естественное любопытство и жажда нового не дадут вам застопориться. Даже если особенных сдвигов по карьерной лестнице не произойдет, в 2020 году вас начнут ценить сильнее, а авторитет - станет крепче. Правда весна будет для вас достаточно сложным периодом: вам придется больше слушать, чем говорить и делать. Такой застой в работе может толкнуть вас на необдуманные поступки, но не поддавайтесь на искушения, оставайтесь хладнокровными и уже летом вы сможете увидеть первые плоды своих трудов.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Водолей pinterest.com

Читай также: Выходные на декабрь 2019: Сколько украинцы будут отдыхать Деньги

Богатство к вам так и липнет, но распоряжаться им правильно вам удается далеко не всегда. Год Белой Металлической Крысы предоставит вам возможность раздать все долги в рекордно короткие сроки, однако это на какое-то время ввергнет вас в небольшие финансовые проблемы. Однако свободная жизнь, когда вы в материальном плане ни от кого не зависите и никакие кредиты больше не властны над вами, захватит вас настолько, что впредь вы будете относиться к собственным заработкам крайне аккуратно. Но не стоит отказываться, если кто-то из близкого окружения предложит вам хорошую бизнес-идею: если вам она покажется выигрышной, вполне возможно, что со временем она принесет немалый доход.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Водолей pinterest.com

Полные астрологические прогнозы на 2020 год для других знаков Зодиака: Козерог, Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец.

Ранее мы рассказывали, как провести время в зимнем Киеве, если в кармане ни гроша.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.