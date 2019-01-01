Что ожидает Близнецов в Новом году Белой Металлической Крысы?

Большие перемены ожидают Близнецов в 2020 году. В каких сферах их жизнедеятельности представителям этого знака Зодиака необходимо быть особенно осторожными и предусмотрительными, расскажет Ivona.

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Хорошие новости: скучать в 2020 году вам не придется. Плохие: Близнецов вихри страсти могут захлестнуть настолько сильно, что они забудут все и всех. Велика вероятность развития токсичных, созависимых отношений, которые заменят представителям этого знака и жизненные цели, и интересы, и амбиции. От такой всепоглощающей страсти не защищены ни одиночки, ни те Близнецы, которое состоят в отношениях уже довольно долгое время. Астрологи советуют присмотреться к тем потенциальным партнерам, с которыми вы познакомились перед Новым 2020 годом: скорее всего именно с ними вы и будете встречать следующий праздник, возможно уже в статусе законных супругов.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Близнецы pinterest.com

Здоровье

Близнецам порой кажется, что они будут жить вечно, а их тело вовсе не храм, а прочная машина, надежно защищенная от любых неполадок. Год Белой Крысы четко даст им понять, что игнорировать проблемы и сигналы, которые подает организм, не стоит. Не ожидается ничего серьезного, если Близнецы сумеют проявить благоразумие: перестанут игнорировать первые симптомы зарождающейся болезни или бежать от врачей и стационарного лечения. Помните, что человеческое тело не может долго существовать на одном лишь кофе и энтузиазме. В 2020 году могут возникнуть проблемы с пищеварительной системой, а также астрологи рекомендуют с особым внимание отнестись к простудным заболеваниям - осложнения от них могут быть усугублены хроническими состояниями, а последствия придется устранять еще долгие годы.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Близнецы pinterest.com

Семья

Семейным Близнецам астрологи и 2020 году строго-настрого запрещают флиртовать (не со своим супругом) и заводить романы - скорее всего вы не сможете вовремя остановиться, из-за чего сильно пострадаете и вы, и ваши домочадцы. Будьте более внимательны к ним и всю свою любовь и нерастраченную энергию направьте на улучшение жилищных условий и поддержание теплой семейной атмосферы. Ваше упрямство, которое прежде спасало вас от нервных срывов и помогало решать проблемы в рекордно короткие сроки, в году Белой Металлической Крысы может сыграть с вами плохую шутку: если вы не хотите, чтобы от вас отвернулись ваши самые близкие люди, придется умерить свой пыл и юношеский максимализм.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Близнецы pinterest.com

Астрологи прогнозируют тяжелый для Близнецов год в карьерном плане. Представители творческих профессий часто будут вступать в конфликты с коллегами и начальством, из-за чего может серьезно пострадать их финансовое положение. В начале 2020 года некоторых Близнецов заденет проблема увольнений, однако это скорее сослужит вам добрую службу, нежели повергнет в пучину безнадежности: сокращения заденут лишь тех, кто давно намеревался сменить род деятельности и имеет перспективы на новом рабочем месте. Также избавление от работы придаст силы тем Близнецам, которые давно ждали знака свыше: освободившиеся энергию и время вы сможете с пользой потратить на осуществление давно зреющего в вас проекта. Здесь очень важно прислушиваться к мнению своих близких, даже если со сферой вашей деятельности знакомы лишь по рассказам: их мудрые советы помогут найти вам нестандартные решения. Для тех Близнецов, чья жизнь связана со сферой финансов, год Белой Металлической Крысы окажется крайне удачным.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Близнецы pinterest.com

Деньги

В 2020 году Близнецам, прежде всего, придется думать об инвестициях и вложениях, нежели об удовлетворении сиюминутных желаний. Если им удастся усмирить свои финансовые аппетиты, Близнецов ожидает значительный успех в делах, касающихся денег и их приумножения. Велика вероятность того, что представителям этого знака Зодиака в 2020 году достанется большой куш в виде наследства, выигрыша или одноразовой премии. Здесь-то и подстерегает Близнецов опасность: если они не сумеют вовремя вложить эти деньги в ценные бумаги, они просто промотают значительную сумму, оставшись в результате ни с чем.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Близнецы pinterest.com

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