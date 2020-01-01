Что ожидает Овнов в Новом году Белой Металлической Крысы?

Сумеют ли Овны в новом году укротить свою огненную сущность? Или именно она поможет им достигнуть небывалых высот? О том, что ожидает Овнов в 2020 году Белой Металлической Крысы, расскажет Ivona.

Читай также: ТОП-10 самых красивых Рождественских ярмарок Европы Любовь

Год Белой Металлической Крысы принесет Овнам ощущение уверенности в себе и собственной неотразимости. Именно это чувство привнесет новые краски в жизни и одиноких Овнов, и тех, кто в отношениях. 2020 год не гарантирует Овнам встречу с любовью всей вашей жизни, однако серьезный роман вполне вероятен. Поклонники появятся и у тех Овнов, которые в отношениях всерьез и надолго. Вы можете позволить себе легкий флирт (это привнесет в вашу пару пикантную нотку), однако слишком увлекаться не стоит: не нужно разрушать стабильные отношения ради мимолетной слабости. Личная жизнь Овнов в 2020 году будет больше похожа на праздник, чем на тихую гавань, что, впрочем, вполне подходит их огненной натуре.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Овен pinterest.com

Здоровье

Овны отличаются самым крепким здоровьем среди всех знаков Зодиака. Поэтому год Металлической Крысы не принесет им никаких неожиданных проблем. Исключение может составить разве что стресс из-за переутомления, так как Овны подходят ко всему, что делают с особо страстью, в которой они, порой, забывают об отдыхе. При выборе мест для отдыха, постарайтесь исключить горы и горнолыжные курорты: велика вероятность травм ног.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Овен pinterest.com

Семья

Житейское мое будет порядочно штормить семейных Овнов. А виной всему будет в большинстве случаев их вспыльчивость. Поэтому астрологи советуют больше внимания уделять семье, а меньше - упрекам и поискам глубинного смысла. Семейные сборы, посиделки, совместные прогулки помогут сплотить ваших близких. В некоторых случаях вам придется круто изменить свои приоритеты. Для того чтобы это прошло максимально безболезненно, думайте не о том, что потеряете, а что приобретете в таком случае, и тогда семейное счастье покажется вам самой важной вещью в мире.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Овен pinterest.com

Если вы давно мечтаете о повышении, то Крыса в 2020 году будет благоволить вам. Будьте решительными: заявите начальству о своем желание попытать удачи на более высокой должности, делитесь своими оригинальными идеями и не стесняйтесь выражать свое мнение. Ваша инициатива будет непременно замечена, причем в достаточно короткие сроки. Для бизнеса 2020 год также будет очень удачным для Овнов. Единственное, о чем предупреждают астрологи: не распыляйтесь. Выберите два-три самых интересных для вас проекта и выкладывайтесь для их осуществления по максимуму. Если вы будете распылять свое внимание везде, где только можно, велик шанс к концу 2020 года попасть в неприятности и испортить отношения с деловыми партнерами.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Овен pinterest.com

Деньги

2020 год для Овна будет отмечен стабильным финансовым положением. Этот знак Зодиака умеет откладывать на черный день и привык не складывать все яйца в одну корзину. Поэтому загнать его в финансовую яму практически невозможно - это хорошая новость. Плохая состоит в том, что ближе к средине 2020 года вашим финансовым благополучием захотят воспользоваться не самые порядочные люди. Будьте начеку, постарайтесь не давать в долг и не влезать в подозрительные авантюры. Астрологи рекомендуют Овна тратить деньги в 2020 году не только с пользой, но и ради удовольствия. Яркие впечатления от отдыха способны вдохновить вас на новые идеи обогащения.

Полный астрологический прогноз на 2020 год: Овен pinterest.com

Полные астрологические прогнозы на 2020 год для других знаков Зодиака: Козерог, Водолей, Рыбы, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец.

Ранее мы рассказывали, какие фильмы посмотреть с детьми для создания новогоднего настроения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.