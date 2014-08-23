Самые громкие романы на Олимпийских играх в Токио 2020

Спортсмены Михаил Романчук, Элина Свитолина и другие олимпийцы со своими вторыми половинками.

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Олимпийские игры в Токио 2020 стартовали 23 июля 2021 года. Украинские спортсмены уже завоевали двенадцать медалей, из них одно «золото», два «серебра» и девять «бронз». Одной из бронзовых медалисток стала теннисистка Элина Свитолина, которая приехала на Олимпиаду со своим мужем, который представлял Францию. Хоть супруги и представляли разные страны, они безумно болели друг за друга. Ivona представляет семерку влюбленных пар, которые приехали вместе на Олимпийские игры в Токио 2020.

Теннисисты Элина Свитолина и Гаэль Монфис выступали на Олимпиаде2020. Украинская спортсменка Элина завоевала бронзовую медаль, а ее муж не получил призового места. Спортсмены поженились 16 июля 2021 года.

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Пловец Михаил Романчук и легкоатлетка Марина Бех-Романчук вместе представляли Украину на Олимпиаде-2020. Михаил завоевал серебряную и бронзовую медаль за плавание в свободном стиле, а Марина заняла 5 место по прыжкам в длину. Супруги связали себя узами брака еще в 2019 году.

Прыгуны Сэнди Моррис и Тайрон Смит выступали вместе на Олимпийских играх в Токио. Сэнди представляла на соревнованиях США, а ее муж Бермуды. Любовь спортсменов зародилась на прошлой Олимпиаде в Рио.

Суперзвезды велоспорта Лаура и Джейсон Кенни представляют Великобританию. Супруги являются многоразовыми чемпионами мира. Лора и Джейсон завоевали серебряные медали на Олимпиаде-2020. Также у пары есть общий ребенок.

Супруги фехтовальщиков Герек Мейнхардт и Ли Кифер являются многоразовыми чемпионами мира. Герек на соревнованиях занял третье место, а его жена впервые в истории США завоевала золото в фехтовании на рапирах в индивидуальном первенстве.

Влюбленные Эдвард Гал и Ханс Петер Миндерхуд выступали на Олимпиаде-2020. Спортсмены уже неоднократно были вместе на различных соревнованиях по верховой езде.

Баскетболистки Сью Берд и Меган Рапино борются за победу на Олимпиаде-2020. Помолвленные спортсменки приехали из США на соревнования в Токио.

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