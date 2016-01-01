Олимпиада в Токио 2020: Элина Свитолина дала откровенное интервью

Теннисистка рассказала, как получила бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.

Читай также: Олимпийские игры в Токио: Свитолина принесла Украине пятую медаль

Элина Свитолина уже вошла в историю украинской спорта, поскольку стала первой, кто выиграл олимпийскую медаль в теннисе. Кроме того, она стала национальной рекордсменкой по количеству выигранных турниров, как среди женщин, так и среди мужчин. Только вчера чемпионка вернулась из Токио, а сегодня утром эксклюзивно в «Сніданку з 1+1» рассказала, что неделя Олимпиады была очень насыщенной и морально тяжелой и она рада, что все закончилось.

В течение недели Свитолина играла ежедневно трехчасовой матч в 37-градусную жару с высокой влажностью. Всего на олимпийском корте теннисистка провела более 14 часов.

«Было очень непросто физически. И для меня все матчи в формате Олимпиады - на вес золота. Пройти через все это и выиграть медаль - это невероятные ощущения. Это на самом деле тяжелая победа для меня», - отметила спортсменка.

Читай также: ТОП-5 самых жутких трагедий на Олимпийских играх

В прямом эфире «Сніданку з 1+1» Руслан Сеничкин и Людмила Барбир взвесили победную медаль Элины Свитолины. Бронзовая награда весит 461 грамм. Однако, несмотря на результат, в своем Instagram спортсменка назвала Олимпиаду тяжелым периодом в ее спортивной карьере.

«Перед Олимпиадой было сложно сконцентрироваться, потому что сезон у меня был не очень удачным. Были проигрыши на ранней стадии Ролан Гарроса, моем любимом турнире. Также на Уимблдоне я не смогла сыграть хорошо, поэтому было психологически сложно вернуться и играть на высоком уровне, так как получилось у меня на Олимпийских играх », - пояснила Свитолина.

Также спортсменка рассказала, что из-за ежедневных матчей было мало времени на восстановление. Поэтому до поздней ночи Свитолина делала восстановительные процедуры, чтобы на следующий день суметь сыграть трехчасовую игру.

Читай также: Сколько платят за медали Олимпиады 2020 в Украине, США и других странах

По возвращении на Олимпиаду-2024, теннисистка отметила, что ментально готова бороться за золотую медаль, однако, пока имеет другую цель. Уже сегодня она улетает в США, где будет бороться за победу в Турнире Большого Шлема.

На протяжении всей карьеры спортсменку активно поддерживали ее родители. Они всегда смотрят все матчи, несмотря на разницу во времени. На Олимпиаде Свитолину также поддерживал ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис. По личной жизни Свитолина ответила, что пока у пары нет постоянного места пребывания. Они с мужем 25 недель в году проводят в поездках на матчи. Сейчас спортсменка живет в Монако. Однако Гаэлю очень нравится Украина.

«Он приезжал в Украину, был в Киеве и Одессе. Моя бабушка кормила его украинским борщом, ему очень понравилось. Он был очень впечатлен Киевом и вообще нашей страной. И с нетерпением ждет возвращения», - рассказала Элина Свитолина.

Читай также: ТОП-5 успешных спортсменов, которые ушли в политику

Кроме того, Руслан Сеничкин и Людмила Барбир обсудили со спортсменкой революционные моменты, которые сейчас происходят на Олимпиаде. Американская гимнастка Симона Байлз отказалась от выхода в финал, чтобы сосредоточиться на своем ментальном здоровье. Она заявила, что не выдерживает психологическое давление и отношение к спортсменам как к «сверхлюдей». Свитолина подтвердила, что с появлением социальных сетей выливается много хейта на спортсменов из-за проигрышей.

«Сейчас это новая волна и некоторым сложно ее выдержать. Кто-то воспринимает это как часть работы, а есть спортсмены, которые принимают это близко к сердцу. Конечно, это сложно, когда есть определенные ожидания и не только от себя, но и от страны, от твоей команды. С одной стороны я ее понимаю, но это часть твоей работы, надо себя уметь настраивать и ограждать от всего негатива», - отметила спортсменка.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.