В Токио открылись Олимпийские игры 2020: Фото сборной Украины
В пятницу, 23 июля, в столице Японии прошла церемония открытия Олимпийский игр 2020. Грандиозное шоу состоялось с пустыми трибунами. Из-за распространения коронавируса организаторы запретили зрителям присутствовать на мероприятии.
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Во время «Парада наций» были представлены все 207 стран-участниц игр. В состав сборной Украины в этом году вошли 158 спортсменов. Представители нашей страны появились на церемонии в нарядах, оформленных в традиционных цветах - светло-синем, желтом, а также белом.
Отметим, что впервые в истории проведения Олимпиад у стран-участниц были сразу два знаменосца - женщина и мужчина. Это связано с позицией МОК по отстаиванию принципов гендерного равенства. Флаг Украины несли олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию на шпагах Богдан Никишин.
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