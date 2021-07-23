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В Токио открылись Олимпийские игры 2020: Фото сборной Украины

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В каких нарядах украинская сборная появилась на «Параде наций».
В Токио открылись Олимпийские игры 2020: Фото сборной Украины
В Токио открылись Олимпийские игры 2020: Фото сборной Украины
Getty Images

В пятницу, 23 июля, в столице Японии прошла церемония открытия Олимпийский игр 2020. Грандиозное шоу состоялось с пустыми трибунами. Из-за распространения коронавируса организаторы запретили зрителям присутствовать на мероприятии.

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Во время «Парада наций» были представлены все 207 стран-участниц игр. В состав сборной Украины в этом году вошли 158 спортсменов. Представители нашей страны появились на церемонии в нарядах, оформленных в традиционных цветах - светло-синем, желтом, а также белом.

Отметим, что впервые в истории проведения Олимпиад у стран-участниц были сразу два знаменосца - женщина и мужчина. Это связано с позицией МОК по отстаиванию принципов гендерного равенства. Флаг Украины несли олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию на шпагах Богдан Никишин.

Украина на Олимпийских играх 2020
Украина на Олимпийских играх 2020
Getty Images
Украина на Олимпийских играх 2020
Украина на Олимпийских играх 2020
Getty Images
Украина на Олимпийских играх 2020
Украина на Олимпийских играх 2020
Getty Images
Украина на Олимпийских играх 2020
Украина на Олимпийских играх 2020
Getty Images
Украина на Олимпийских играх 2020
Украина на Олимпийских играх 2020
Getty Images
Украина на Олимпийских играх 2020
Украина на Олимпийских играх 2020
Getty Images

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Теги: Олимпиада, Олимпийские игры, Токио, церемония открытия, Елена Костевич, Богдан Никишин
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Источник: ivonа bigmir)net

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