Самые высокооплачиваемые олимпийцы 2021 года

Вот посмотрите на девять самых высокооплачиваемых олимпийцев, направляющихся в Токио, которые вместе заработали за последний год 353 миллиона долларов.

Среди тысяч спортсменов, которые в основном нуждаются в деньгах, направляющихся в Токио, есть такие профессионалы, как Джокович, Дюрант и Осака, которые являются одними из самых высокооплачиваемых спортсменов.

Кевин Дюрант – 75 миллиона долларов

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Звездный баскетболист «Бруклин Нетс» 32-летний Кевин Дюрант имеет две олимпийские золотые медали за плечами. Также он двукратный чемпион НБА - последний мультимедийный магнат лиги, имеющий крупную медиа-сеть «Boardroom», долю в «Philadelphia Union MLS» и его собственную венчурную компанию «Thirty Five Ventures». Это третье олимпийское появление Дюранта в целом, поскольку он надеется привести команду США к четвертому подряд золотому результату с несколькими олимпийцами, впервые попавшими на Олимпиаду.

Наоми Осака – 60 миллионов долларов

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Второй год подряд Наоми Осака побила рекорды по доходам среди спортсменок, опередив Серену Уильямс и бывшую рекордсменку Марию Шарапову. 23-летняя девушка, которую считают новым лицом тенниса, за 12 месяцев заработала 60 миллионов. Имея более 20 партнеров по поддержке, включая таких новичков, как «Google», «Louis Vuitton», «Workday» и «Levi's», Осака занимает 12-е место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes за 2021 год.

Дэмьен Лиллард – 40,5 миллиона долларов

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Баскетболист команды «Portland Trailblazers» и шестикратный участник «Матча всех звезд НБА» Дэмьен Лиллард показал спортивному миру, что он не просто бомбардир, а маркетинговый магнат. 31-летний игрок заключил контракты с «Adidas», «Gatorade», «Hulu» и «2K Sports» и многими другими компаниями. Также он строит карьеру рэп-исполнителя и снимается в фильмах.

Новак Джокович – 34,5 миллиона долларов

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34-летний сербский теннисист заработал более 30 миллионов долларов вне корта, заключив сделки с такими компаниями, как «Lacoste», «Peugeot», «NetJets» и австрийским производителем теннисного оборудования «Head». Он является единственным членом мужской теннисной «большой тройки», который появится на Олимпийских играх в Токио после недавнего отказа Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

Рори Макилрой – 32 миллиона долларов

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Рори Макилрой, считающийся одним из самых известных игроков в гольф с Тайгером Вудсом и Филом Микельсоном, стал одним из самых востребованных игроков в этом виде спорта. 32-летний мужчина собрал 29 миллионов долларов за 12 месяцев, сотрудничая с такими брендами, как «Nike», «Omega» и «UnitedHealth Group». На сегодняшний день самой крупной зарплатой Макилроя на поле стал приз в размере 15 миллионов долларов за победу в Кубке «FedEx 2019».

Девин Букер – 30,5 миллиона долларов

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24-летняя звезда НБА Девин Букер, которого сравнивают с покойным Коби Брайантом, стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Suns, подписав пятилетний контракт на 158 миллионов долларов в 2018 году. Он зарабатывает 7 миллионов долларов вне корта, его спонсоры: «Nike» и «Call of Duty».

Кей Нисикори – 30,5 миллиона долларов

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31-летний теннисист зарабатывает 30 миллионов долларов на поддержке таких брендов, как «Japan Airlines», «Lixil» и «Nissin», все из которых указаны в качестве официальных партнеров Олимпийских игр. Играя на своем родном поле в Японии, Нисикори должен стать одним из лиц Токийских игр.

Крис Миддлтон – 27 миллионов долларов

29-летний двукратный игрок «Матча звезд НБА» имеет партнерские отношения с «Nike», «Verizon», «Panini» и «Unilever», но почти все свои деньги зарабатывает на корте.

Джру Холидэй – 23 миллиона долларов

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Через десять лет после начала своей карьеры в НБА Джру Холидэй собирается впервые представлять сборную США в Токио. Единственное, что стоит на его пути, - это битва финала НБА Бакс с Санз. 31-летний баскетболист зарабатывает на сделках с такими компаниями, как «Nike», «Microsoft», «ONYX», «Momentous», «Amp» и «Panini». Он согласился остаться в команде «Милуоки» в начале этого года, продлив четырехлетний контракт на сумму не менее 134 миллионов долларов.

Автор: Леся Сайко

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