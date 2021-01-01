Первое «серебро» на Олимпиаде: пловец Романчук стал вице-чемпионом

Украинскому спортсмену удалось завоевать серебряную медаль в заплыве на 1500 метров.

Украинский спортсмен Михаил Романчук удачно выступил в заплыве на 1500 метров и завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх 2020. Отметим, что это первое «серебро» Украины на Олимпиаде в Токио.

В финале соревнования приняли участие двое украинских спортсменов: Михаил Романчук и Сергей Фролов. Первым на дистанции финишировал американец Роберт Финике, его результат 14:39:65, Михаил Романчук был вторым с результатом 14:40:66, а немец Флориан Веллброк третьим – 14:40:91.

«Есть две медали – доволен этим результатом. Впервые за три года удалось обогнать немца, но появился новый быстрый соперник. Очень тяжелые соревнования выдались. Необычный режим, организм к такому просто не привык. Конечно, хочется большего. Но мы не сдаемся, и как бы сложно не было, будем работать и двигаться дальше. Как минимум в Париж-2024», – сказал Романчук.

Ранее Михаил Романчук завоевал «бронзу».

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.