Теннисистка Элина Свитолина вышла замуж: фото со свадьбы

Украинка стала женой французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина вышла замуж за французского коллегу, теннисиста Гаэля Монфиса. Свадьба состоялась сегодня, 16 июля. О радостном событии сообщил брат невесты Юлиан Свитолин, который опубликовал первые фото с церемонии.

Элина и Гаэль поженились в Швейцарии, в Ньоне. Для церемонии девушка выбрала нежный белый костюм с накидкой светлого фиолетового цвета, а жених – фиолетовый брючный костюм с белой рубашкой и бирюзовым галстуком.

Отметим, что отношения Элины и Гаэля начались в 2019 году, а в начале 2021-го украинка заявила о перерыве в отношениях с французским теннисистом. Весной этого года Гаэль сделал Элине предложение и подарил кольцо стоимостью 700 тысяч евро.

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