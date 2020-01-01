Сколько платят за медали Олимпиады 2020 в Украине, США и других странах
В Токио подходит к концу четвертый соревновательный день Олимпийских игр 2020. А это значит, что уже около 200 спортсменов заслужили премиальные. Ivona рассказывает, сколько страны мира платят своих спортсменам за медали Олимпиады.
- Украина
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Украинский спортсмен за звание Олимпийского чемпиона получит от государства 125 тысяч долларов премиальных. Серебренная медаль стоит 80 тысяч долларов. А за бронзу страна готова заплатить 55 тысяч долларов. Отметим, что призовые украинцев намного выше, чем во многих странах Большой семерки.
- Германия
Немецкие призеры Олимпийских игр 2020 за медали могут получит от своей страны следующие гонорары:
Золото – 20 тысяч евро (около 23,5 тысяч долларов);
Серебро - 15 тысяч евро (около 17,7 тысяч долларов);
Бронза - 10 тысяч евро (около 11,8 тысяч долларов)
- США
Американские олимпийцы получат 37,5 тысяч долларов за каждую золотую медаль на Олимпийских играх 2020 года, 22,5 тысяч долларов - за серебряную медаль и 15 тысяч долларов за бронзу.
- Япония
Страна-хозяйка нынешней Олимпиады выплатить своим спортсменам в качестве призовых за медали следующие суммы:
За золото – 5 миллионов йен (около 45,2 тысяч долларов);
За серебренную медаль – 2 миллиона йен (около 18,1 тысяч долларов);
За бронзовую награду - 1 миллион йен (около 9 тысяч долларов).
- Италия
Олимпийские чемпионы из Италии получат в качестве премиальных за победу 212, 4 тысячи долларов. Обладатель серебренной награды станет богаче на 106,2 тысячи долларов. А бронзовому медалисту выплатят 70,8 тысяч долларов.
- Канада
Призовые канадских спортсменов за золотую медаль составляют 20 тысяч долларов, за серебро – 15 тысяч долларов и 10 тысяч долларов за третье место на Олимпиаде 2020.
- Франция
Французские олимпийские атлеты за первое место получат 55 тысяч долларов, за серебренную награду 22 тысячи и за бронзу – 14 тысяч долларов.
- Россия
Российские спортсмены, которые из-за допинг-скандалов вынуждены выступать под флагом ROC (сокращение от англоязычного названия Олимпийского комитета России – ред.), тоже получать значительно меньше, чем украинцы. Так, обладателю золотой медали дадут 4 миллиона рублей (около 54,2 тысяч долларов). За серебро государство заплатит 2,5 миллионов рублей (около 33,9 тысяч долларов). А бронзовым призерам вручат 1,7 миллионов рублей (около 23 тысяч долларов).
- Великобритания
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А вот Соединенное Королевство не платит за медали. Своих спортсменов страна финансирует круглый год, вместо того, чтобы раздавать премиальные в обмен на победу. “Потенциальные олимпийские чемпионы“ из Великобритании прошли обучение на сумму от 37 тысяч до 57 фунтов стерлингов (около 51-79 тысяч долларов), в то время как спортсмены с “потенциалом для пьедестала почета“ проходят подготовку на сумму от 22 тысяч до 37 тысяч фунтов стерлингов (около 30-51 тысяч долларов).
- Сингапур
Больше всех на Олимпиаде в Токио заработают медалисты из Сингапура. Правительство страны готово выделить из бюджета по 744 долларов олимпийским чемпионам, по 372 тысячи долларов обладателям серебра и по 186 тысяч долларов бронзовым призерам.
Автор: Наталия Коваленко
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