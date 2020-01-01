Какие премиальные получают призеры Олимпийских игр 2020 в Токио.

Сколько платят за медали Олимпиады 2020 в Украине, США и других странах Getty Images

В Токио подходит к концу четвертый соревновательный день Олимпийских игр 2020. А это значит, что уже около 200 спортсменов заслужили премиальные. Ivona рассказывает, сколько страны мира платят своих спортсменам за медали Олимпиады.

Украина

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Украинский спортсмен за звание Олимпийского чемпиона получит от государства 125 тысяч долларов премиальных. Серебренная медаль стоит 80 тысяч долларов. А за бронзу страна готова заплатить 55 тысяч долларов. Отметим, что призовые украинцев намного выше, чем во многих странах Большой семерки.

Украина на Олимпийских играх 2020 Getty Images

Германия

Немецкие призеры Олимпийских игр 2020 за медали могут получит от своей страны следующие гонорары:

Золото – 20 тысяч евро (около 23,5 тысяч долларов);

Серебро - 15 тысяч евро (около 17,7 тысяч долларов);

Бронза - 10 тысяч евро (около 11,8 тысяч долларов)

Германия на Олимпийских играх 2020 Getty Images

США

Американские олимпийцы получат 37,5 тысяч долларов за каждую золотую медаль на Олимпийских играх 2020 года, 22,5 тысяч долларов - за серебряную медаль и 15 тысяч долларов за бронзу.

США на Олимпийских играх 2020 Getty Images

Япония

Страна-хозяйка нынешней Олимпиады выплатить своим спортсменам в качестве призовых за медали следующие суммы:

За золото – 5 миллионов йен (около 45,2 тысяч долларов);

За серебренную медаль – 2 миллиона йен (около 18,1 тысяч долларов);

За бронзовую награду - 1 миллион йен (около 9 тысяч долларов).

Япония на Олимпийских играх 2020 Getty Images

Италия

Олимпийские чемпионы из Италии получат в качестве премиальных за победу 212, 4 тысячи долларов. Обладатель серебренной награды станет богаче на 106,2 тысячи долларов. А бронзовому медалисту выплатят 70,8 тысяч долларов.

Италия на Олимпийских играх 2020 Getty Images

Канада

Призовые канадских спортсменов за золотую медаль составляют 20 тысяч долларов, за серебро – 15 тысяч долларов и 10 тысяч долларов за третье место на Олимпиаде 2020.

Канада на Олимпийских играх 2020 Getty Images

Франция

Французские олимпийские атлеты за первое место получат 55 тысяч долларов, за серебренную награду 22 тысячи и за бронзу – 14 тысяч долларов.

Франция на Олимпийских играх 2020 Getty Images

Россия

Российские спортсмены, которые из-за допинг-скандалов вынуждены выступать под флагом ROC (сокращение от англоязычного названия Олимпийского комитета России – ред.), тоже получать значительно меньше, чем украинцы. Так, обладателю золотой медали дадут 4 миллиона рублей (около 54,2 тысяч долларов). За серебро государство заплатит 2,5 миллионов рублей (около 33,9 тысяч долларов). А бронзовым призерам вручат 1,7 миллионов рублей (около 23 тысяч долларов).

ROC на Олимпийских играх 2020 Getty Images

Великобритания

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А вот Соединенное Королевство не платит за медали. Своих спортсменов страна финансирует круглый год, вместо того, чтобы раздавать премиальные в обмен на победу. “Потенциальные олимпийские чемпионы“ из Великобритании прошли обучение на сумму от 37 тысяч до 57 фунтов стерлингов (около 51-79 тысяч долларов), в то время как спортсмены с “потенциалом для пьедестала почета“ проходят подготовку на сумму от 22 тысяч до 37 тысяч фунтов стерлингов (около 30-51 тысяч долларов).

Великобритания на Олимпийских играх 2020 Getty Images

Сингапур

Больше всех на Олимпиаде в Токио заработают медалисты из Сингапура. Правительство страны готово выделить из бюджета по 744 долларов олимпийским чемпионам, по 372 тысячи долларов обладателям серебра и по 186 тысяч долларов бронзовым призерам.

Сингапур на Олимпийских играх 2020 Getty Images

Автор: Наталия Коваленко

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