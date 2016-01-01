ТОП-5 допинг-скандалов на Олимпийских играх в Токио 2020

Узнайте, кто из спортсменов попался на допинге.

В условиях жестких ограничений и тотального контроля можно было мечтать, что Олимпиада в Токио обойдется без допинговых скандалов. Но, к сожалению, эти надежды продержались всего три дня. И после старта соревнований началась «эпидемия» допинг-скандалов. Ivona представляет пятерку спортсменов, которых поймали на допинге.

Карим Хуссейн – Швейцария

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Швейцарский легкоатлет Карим Хуссейн отстранен от участия на Олимпиаде в Токио из-за допинга. Контрольный образец спортсмена выявил наличие запрещенного вещества «никетамид» и метаболита N-этилникотинамида. Легкоатлет был отстранен дисциплинарной палатой на девять месяцев. Также он признал свою вину и сообщил, что запрещенное вещество было в леденцах «Гли-Корамин», которые принимают при наличии симптомов усталости.

Юлия Елистратова – Украина

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Украинская триатлонистка Юлия Елистратова узнала о положительной допинг-пробе за день до выхода на старт своей четвертой Олимпиады. Причем в крови спортсменки обнаружили не какой-нибудь мельдоний, а эритропоэтин. Спортсменку выгнали с Олимпиады, так как у нее оказался положительный тест на допинг, который 33-летняя триатлонистка сдала еще 5 июня, на Кубке Европы в Днепре.

Никита Моргачев и Павел Сорин – Россия

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У гребцов олимпийской сборной России Никиты Моргачева и Павла Сорина в пробе «б» подтвердилось наличие мельдония. После такого скандала, атлетам закрыли путь на Олимпиаду в Токио. Из-за снятия этих спортсменов российская команда не смогла принять участие в соревнованиях по гребле в парной четверке. Их партнеры Артем Косов и Николай Пименов соответственно тоже пропустили Олимпийские игры 2020.

Беник Абрамян – Грузия

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Грузинского толкателя ядра Беника Абрамяна отстранили от Олимпиады 2020 за нарушение антидопинговых правил. Спортсмен не примет участия в Олимпийских играх 2020 в Токио, так как в его организме нашли запрещенные анаболические стероидные препараты.

Блессинг Окагбаре – Нигерия

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На Олимпиаде в Токио на допинге поймалась нигерийская легкоатлетка Блессинг Окагбаре. 19 июля стало известно, что спортсменка употребляла гормоны роста. В Токио она выиграла свой предварительный забег на Олимпиаде (11,05). Также она могла сделать финал в Токио максимально интригующим, учитывая, что американка Ша'Карри Ричардсон, на которую делались все ставки, в Юджине сдала положительный тест на марихуану.

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