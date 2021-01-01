Топ-6 самых юных олимпийских чемпионов

Узнайте, кто среди обладателей золота Олимпиад самый молодой.

Все чаще совсем юным спортсменам удается заполучить путевку на Олимпийские игры. На главных спортивных стартах четырехлетия 13-летним и 14-летним (а иногда 12-летним) мальчикам и девочкам приходиться бороться с более опытными конкурентами. Иногда случается, что очень молодые атлеты опережают тех, кто в спорте уже более 20 лет. Ivona рассказывает о самых юных чемпионах Олимпиад.

Донна Элизабет де Варона

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Самой молодой обладательницей золотой медали на Летних Олимпийских играх считается американская пловчиха Донна Элизабет де Варона. Однако, юная спортсменка получила свою награду не в индивидуальных соревнованиях, а в командных. Вместе со своими коллегами она стала первой на дистанции 4×100 м вольным стилем в 1960 году в Риме. Тогда Донне было всего 13 лет и 129 дней.

Донна Элизабет де Варона Getty Images

Марджори Гестринг

А вот в индивидуальном первенстве звание самой молодой чемпионки на Летней олимпиаде принадлежит американской спортсменке Марджори Гестринг. В возрасте 13 лет и 268 дней она выиграла соревнования по прыжкам в воду с трехметрового трамплина в 1936 году в Берлине.

Марджори Гестринг Getty Images

Ким Юн Ми

Самой молодой чемпионкой на Зимних Олимпийских играх является корейская шорт-трекистка Ким Юн Ми, которая в возрасте 13 лет и 86 дней завоевала золотую медаль в эстафете 3000 м. в Лиллехаммере 1994 года.

Момидзи Нисия

Титул самой молодой чемпионки на нынешней Олимпиаде в Токио пока принадлежит японской скейтбордистке Момидзи Нисия. На момент победы в дисциплине «стрит» ей было 13 лет и 330 дней.

Момидзи Нисия Getty Images

Татьяна Гуцу

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Среди Олимпийских чемпионов из Украины самой молодой оказалась Татьяна Гуцу. В 15 лет она выиграла многоборье по спортивной гимнастике на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне в составе Объединенной команды.

Татьяна Гуцу Getty Images

Оксана Баюл

А самой юной среди украинских чемпионов на Зимних Олимпийских играх стала фигуристка Оксана Баюл. Золотую медаль она получила в 16 лет и 101 день.

Оксана Баюл Getty Images

Автор: Наталия Коваленко

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