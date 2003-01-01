ТОП-5 успешных спортсменов, которые ушли в политику

Узнайте, кто из известных спортсменов стали политиками.

Успешные спортсмены по-разному строят свою жизнь после завершения спортивной карьеры, но все чаще представители спорта идут в политику, пополняя ряды народных депутатов или президентов. Это неудивительно, ведь спортивные заслуги помогают им получить голоса избирателей. Поэтому, предлагаем вам ознакомится со звездами спорта, которые ради политической карьеры бросили спорт.

Арнольд Шварценеггер, 73 года, США

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Арнольд Шварценеггер с 1968 по 1980 год был успешным бодибилдером и актером. Позже звезда «Терминатора» решил бросить спорт и шоу-бизнес и начать строить политическую карьеру. С 2003 по 2011 год был губернатором штата Калифорния.

Виталий Кличко, 47 лет, Украина

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Известный украинский боксер Виталий Кличко был на вершине славы с 1996 по 2012 год. О его боях до сих пор ходят легенды. Но в 2008 году он решил оставить спорт и податься в политику. Также он хотел выдвинуть свою кандидатуру на выборы президенты Украины, но тогда решил поддержать Петра Порошенко. Таким образом, Кличко в 2014 году стал мэром Киева.

Жан Беленюк, 30 лет, Украина

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30-летний борец в 2019 году решил совмещать спорт и политику. Он подался в народные депутаты Украины от партии «Слуга народа». Также спортсмен представит Украину в греко-римской борьбе в весе до 87 кг на Олимпийских играх в Токио 2020, которые стартуют 23 июля 2021 года.

Вирастюк Василий, 47 лет, Украина

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Заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титула «Самый сильный человек мира» 2004 года, а также неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, Василий Вирастюк решил бросить спорт и попробовать свои силы в кино и политике. С актерской карьерой не срослось, поэтому Вирастюк в 2021 году от партии «Слуга народов» стал депутатом в 87 округе на Ивано-Франковщине.

Джордж Веа, 54 года, Либерия

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Джордж Веа был успешный африканским футболистом в 1981 – 2003 годах. Но позже решил бросить спортивную карьеру и уйти в политику. С 22 января 2018 года он стал президентом Либерии. Также он первый и пока единственный представитель своего родного континента, выигравший самую престижную индивидуальную награду мирового футбола – «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту мира.

Автор: Леся Сайко

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