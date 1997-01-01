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Экс-невеста Кличко вернулась к бойфренду-садисту

Актриса сошлась с бывшим парнем после его освобождения из тюрьмы.
Экс-невеста Кличка вернулась к бойфренду-садисту
Экс-невеста Кличка вернулась к бойфренду-садисту
instagram.com/haydenpanettiere

Известная американская актриса и бывшая невеста боксера Владимира Кличко, Хайден Панеттьери вернулась к экс-бойфренду Брайану Гикерсон, который отсидел срок в тюрьме за ее избиение.

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Отметим, что парень-изверг на протяжении двух лет жестоко относился к звезде сериала «Герои». Он неоднократно ее избивал, последний инцидент случился на День всех влюбленных в 2019 году. После случившегося Брайана задержала полиция, а позже его официально признали насильником.

Его осудили на 45 дней тюремного заключения, однако выпустили на свободу через 13 дней. Сейчас Брайан Гикерсон пытается строить карьеру актера и риелтора. Также он пытается возобновить дружбу и романтические отношения с Хайден, которая победила алкогольную зависимость.

К слову, пару дважды видели на свиданиях в ресторане. Звезда якобы хочет забыть о том, что совершил Гикерсон и дать ему еще один шанс построить здоровые отношения.

Брайан Гикерсон и Хайден Панттьери
Брайан Гикерсон и Хайден Панттьери
Daily Mail

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Теги: Хайден Панеттьери, Владимир Кличко, романы звезд, драки звезд, домашнее насилие, тюремное заключение звезд
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Источник: Ivona

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