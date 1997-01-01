Мина Сувари стала жертвой изнасилования в 12 лет

Актриса терпела 8 лет насилие со стороны мужчин.

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Известная американская актриса и звезда «Американского пирога» рассказала об изнасиловании в детстве и насилии в юности. Звезда призналась, что стала жертвой сексуального преступления, когда училась в шестом классе.

По словам знаменитости, ее изнасиловал друг ее старшего брата, а инцидент произошел в доме ее родителей.

«Часть меня умерла в тот день. Он использовал меня, развлекался со мной, а потом избавился от меня. Он назвал меня проституткой. У меня никогда не было здорового отношения к сексу. Мой выбор был потерян. И этот случай, вместе с тем, что я уже и так не чувствовала себя услышанной, сформировал мое представление о себе. Вот такая у меня ценность. В возрасте от 12 до 20 лет я была жертвой многократного сексуального насилия», - отметила актриса.

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Также Сувари добавила, что в юном возрасте, когда ей было 17 лет она встречалась с мужчиной, который подвергал ее сексуальному насилию. Абьюзивные отношения продлились три года, а после актриса ушла от бойфренда.

«Я помню, как подумала: возможно, отношения складываются именно так - крики, оскорбления, абьюз. Я чувствовала, что каким-то образом сама навлекла на себя все это. От Кей Джея к Тайлера это был процесс разрушения», - добавила она.

Позже Мина прошла терапию и в 2018 году вышла замуж за Майка Хоуп, с которым познакомилась в 2016 году. А в 2021 году у пары родился общий ребенок.

«Это был первый раз, когда я почувствовала, что хочу создать с кем семью. Я узнала, что беременна, когда закончила писать мемуары», - сказала актриса.

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