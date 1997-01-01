Анна Фэрис снова вышла замуж

Для актрисы это третий брак.

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Известная американская актриса и звезда «Очень страшного кино» Анна Фэрис заключила новый брак. Знаменитость вышла замуж за оператора Майкла Барретта, с которым встречалась с 2017 года.

Церемония бракосочетания была закрытой и проходила в здании суда на островах Сан-Хуан. О торжестве никто не знал, даже близкие родственники.

«Да, мы тайно поженились! Извини, дорогой, я только что выпалила это, но мне кажется, что я уже не могу называть тебя «жених». Это было потрясающе. Это прекрасно. Это было в здании местного суда в штате Вашингтон. Это было здорово».

«Позже мы встретились с моей семьей, и моя тетя спросила меня: «Ты собираешься, стать мачехой, что чувствуешь по этому поводу?». Тогда я ответила: «Я мачеха уже четыре дня. И это здорово!»- сказала актриса.

Отметим, что звездная пара объявила о помолвке в 2019 году, после двухлетних отношений. А пожениться решили тайно в 2021 году.

Напомним, что ранее Фэрис состояла в браке с актером Беном Индра с 2004 по 2007 год. В 2009 году заключила брак с голливудским актером Крисом Прэтт, с которым в 2012 году стали родителями общего ребенка. У пары родился сын, которого назвали Джек. Но в 2018 году супруги развелись.

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