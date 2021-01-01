Дженнифер Энистон заподозрили в романе с моделью

Актриса закрутила роман впервые после трехлетнего одиночества.

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Известная американская актриса и звезда культового сериала «Друзья» Дженнифер Энистон начала встречается с отцом ребенка актрисы Холли Берри, канадским моделью Габриэлем Обри.

Отметим, что Энистон не состояла в отношениях почти три года, после развода с Джастином Теру. О новом романе с моделью стало известно журналистам от друзей актрисы.

«Джен была так счастлива, что теперь снова ходит на свидания и все это как-то иначе... Для нее важнее получать удовольствие на спонтанном уровне. Габриэль ей прекрасно подходит. Он легкий, умеет сочувствовать, а также не говорит лишнего... Рядом с ним Джен чувствует себя в безопасности, потому что знает, что все, что между ними - останется тайной», - рассказал один из инсайдеров.

К слову, о подробностях их знакомства и начало отношений пока ничего неизвестно, но по словах друга актрисы, пара не строит никаких иллюзий и не спешат строить серьезные отношения друг с другом.

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