Ольга Фреймут похвасталась покупкой за 2 млн грн

Телеведущая осуществила мечту детства.

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Известная украинская телеведущая Ольга Коник, более известная под псевдонимом Оля Фреймут, похвасталась дорогим приобретением. На своей странице в Инстаграм 39-летняя знаменитость опубликовала две фотографии, на которых показала, как выглядит мечта ее детства – автомобиль Range Rover Evoque. По словам ведущей этот автомобиль очень похож на нее.

«В детстве на весь город машину имел только Михаил Кит. Бедному приходилось возить всех на вокзал и в аэропорт во Львов. Маршруток не было, убера тоже... А люди просили, и он не отказывал. Вот тогда я начала мечтать о собственном автомобиле. Не о том, как выйти замуж, а о машине. Мне хотелось быть не хуже Михаила Кота - развозить всех желающих, пусть бы только пассажиры заправляли».

«Прошли годы. Я купила и поменяла не одно авто. Но только сейчас у меня автомобиль, как из детской мечты - Range Rover Evoque Autobiography. Стильний, с характером, экономный - очень похож на меня, надеюсь. А этот цвет карпатского неба вечер... Он даже не дает мне въехать в столб. Тормозит сам, когда видит угрозу. Словом, автомобиль с душой», - подписала публикацию Оля.

Отметим, что автомобиль Range Rover Evoque в Украине можно купить за 1,5-2 миллиона гривен.

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