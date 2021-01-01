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Звезда «Времени» станет отцом в третий раз

У актера уже есть две дочери.
Звезда «Времени» станет отцом в третий раз
Звезда «Времени» станет отцом в третий раз
Getty Images

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Известный мексиканский актер и звезда фильмов, таких как «Письма к Джульетте», «Вавилон», «Че Гевара: Дневники мотоциклиста», «Пустыня», «Неруда» и «Афера в Майами» Гаэль Гарсиа Берналь готовится стать отцом третьего ребенка.

Возлюбленная актера модель Фернанда Арагонес на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков в откровенных нарядах, где засветила округлый живот.

«Люблю тебя! Сияю для тебя», — подписала фото беременна модель.

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К слову, что после известия о беременности пара вышла в свет, на премьеру фильма «Время». В Украине фильм смогут посмотреть с 29 июля 2021 года.

Отметим, что для партнерши актера это вторая беременность, а для него это будет третий ребенок. Берналь воспитывает двух дочерей с бывшей девушкой Долорес Фонци.

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Теги: Гаэль Гарсиа Берналь, Фернанда Арагонес, дети звезд, беременность звезд, личная жизнь звезд
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Источник: Ivona

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