Рекордсмены по количеству участий в Олимпийских играх

Эти спортсмены выступали на Олимпиадах восемь, девять и даже десять раз.

В Японии продолжаются Олимпийские игры 2020, в которых сборная Украины уже завоевала три бронзовые награды. На главные спортивные соревнования в Токио приехало множество молодых атлетов-дебютантов. Но среди олимпийцев в этом году есть и те, которые участвовали в Играх по восемь и девять раз. Ivona рассказывает, кому сейчас принадлежит абсолютный рекорд по количеству участий в Олимпиадах.

10 олимпиад

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Лидером рейтинга «вечных олимпийцев» является канадский спортсмен Иан Миллар. Мужчина дебютировал в соревнованиях по конному спорту еще в 1972 году в Мюнхене. После этого участвовал в Олимпиадах до 2012 года. Правда, Игры в Москве Иан пропустил из-за политичного бойкота. Он мечтал поехать и в Рио в 2016 году, однако не смог отобраться в сборную. В 2019 году в возрасте 72 лет Миллар объявил о завершении спортивной карьеры. За десять участий в Олимпийских играх канадцу удалось завоевать только одну награду – серебро в Пекине 2008 года.

Иан Миллар Getty Images

9 олимпиад

Для 52-летней грузинки Нино Сулаквадзе, выступающей в стрельбе из пистолета, игры в Токио стали девятыми. В 1988 году она участвовала еще под флагом СССР, затем один раз в составе Объединенной команды и семь раз за Грузию. У спортсменки есть весь комплект олимпийских наград – золото и серебро Сеула 1988 и бронза Пекина 2008. 25 июля 2021 года в Токио Нино объявила о завершении карьеры, став рекордсменкой по количеству участий в Олимпиадах среди женщин.

Нино Сулаквадзе Getty Images

Австриец Хуберт Раудашль девять Олимпиад подряд (с 1964-го по 1996 год) соревновался в Парусном спорте. У спортсмена есть две серебренные медали, которые он получил в Мехико в 1968 году и в Москве в 1980 году.

Хуберт Раудашль Getty Images

Афанасий Кузьмин участвовал в стрелковом спорте на Олимпийских играх в 1976-1980 и 1988-2012 годах. Трижды спортсмен представлял СССР и шесть раз выступал за Латвию. Стрелку хотелось поехать и в Рио, но он не смог пройти отбор. У Кузьмина есть золото Сеула и серебро Барселоны.

Афанасий Кузьмин instagram.com

8 олимпиад

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На днях 46-летняя гимнастка Оксана Чусовитина в восьмой раз выступила на Олимпийских играх, после чего зразу же объявила об окончании карьеры. Спортсменка не пропускала эти соревнования с 1992 года. Сначала она выступала за Объединенную команду и Германию, а позже стала представительницей Узбекистана. В активе гимнастки золото Барселоны и серебро Пекина. До участия в Токио Чусовитину занесли в Книгу рекордов Гиннесса как единственную в истории гимнастики участницу семи Олимпийских игр. Но теперь создателям книги продеться обновить рекорд Оксаны.

Оксана Чусовитина Getty Images

Для 62-летнего австралийского конника Эндрю Хоя Токио тоже стало восьмым олимпийским турниром. Он дебютировал еще на Играх в Лос-Анджелесе в 1984 году. У спортсмена уже есть три золотые награды и одна серебренная.

Эндрю Хой Getty Images

Братья Пьеро Д’Инцео и Раймондо Д’Инцео из Италии участвовали в соревнованиях по конному спорту в Олимпиадах 1948-1976 годов. У обеих по 6 медалей – 1 золотая, 2 серебренные и 3 бронзовые у Раймондо и 2 серебренные и 4 бронзовые у Пьеро.

Пьеро Д’Инцео и Раймондо Д’Инцео Getty Images

Дарвард Ноулз соревновался на восьми олимпиадах в парусном спорте (в 1948-1972 и 1988 годах). Сначала он дебютировал за команду Великобритании, а позже выступал под флагом Багамских островов. Ноулз стал первым, кто принес Багамам золотую медаль. Случилось это в 1964 году в Токио. Также у нее есть бронзовая награда Мельбурна 1956.

Датский яхтсмен Пауль Эльвстрем принимал участие в Олимпиадах 1948-1960, 1968, 1972, 1984 и 1988 годов. Причем четырежды ему удавалось выиграть золото.

Пауль Эльвстрем Getty Images

Еще один стрелок в списке рекордсменов. Раймонд Дебевец был участников Олимпийских игр с 1984-го по 2012 год. Дважды он представлял Югославию и шесть раз Словению. В активе спортсмена золото Сиднея и бронзы Пекина и Лондона. Также Раймонду принадлежит действующий рекорд мира и Олимпийских игр в стрельбе из винтовки из 3 положений на 50 м.

Раймонд Дебевец Getty Images

Йозефа Идем восемь раз соревновалась в гребле на байдарках. Дважды за ФРГ и шесть раз за Италию. С 1984-го по 2012 год ей удалось завоевать 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы.

Йозефа Идем Getty Images

Перуанский стрелок Франсиско Боса был участником Олимпийских игр в 1980-2004 и 2016 годах. Однако, спортсмен только один раз становился призером – в 1984 году он получил серебренную медаль.

Франсиско Боса Getty Images

Канадка Лесли Томпсон в 1984-2000 и 2008-2016 годах принимала участие в соревнованиях по академической гребле на олимпийских турнирах. Она завоевала 5 олимпийских наград: 1 золотую, 3 серебренных и 1 бронзовую.

Лесли Томпсон Getty Images

Японец Нориаки Касайвот уже восемь олимпиад подряд (1992-2018) прыгает на лыжах с трамплина. У спортсмена есть серебро Лиллехаммера, а также серебро и бронза Сочи.

Нориаки Касайвот Getty Images

Рекордсмены Украины

Шесть раз в Олимпийских играх участвовала фристайлистка Алла Цупер. Правда, спортсменка родом из города Ровно только в Нагано в 1998 году выступала за Украину. Свою золотую награду Алла выиграла уже под флагом Белоруссии.

Алла Цупер Getty Images

А вот для Елены Костевич Олимпиада 2020 в Токио стала уже пятой. 27 июля спортсменка завоевала бронзу в миксе по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м. Также у нее есть звание Олимпийской чемпионки Афин 2004 и двукратной бронзовой призерки Лондона 2012.

Елена Костевич Getty Images

Автор: Наталия Коваленко

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