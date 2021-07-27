Олимпийские игры 2020: Костевич и Омельчук принесли Украине третью медаль
Во вторник, 27 июля 2021 года, на Олимпийских играх в Токио разыгран комплект наград в пулевой стрельбе с пневматического пистолета с 10 метров в миксте. Украину в этой дисциплине представляли Елена Костевич и Олег Омельчук.
Читай также: Олимпийские игры в Токио 2020: Дарья Билодид завоевала первую медаль
Украинские спортсмены сумели пробиться в малый финал за бронзовую медаль, где их соперниками стали сербы Зорана Арунович и Дамир Микеч. После поединка Костевич и Омельчук одержали победу над противниками и заполучили себе третье место со счетом 16:12.
Отметим, что в финале олимпийского турнира встретились команды ОКР (России) и Китая.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- ТОП-5 успешных спортсменов, которые ушли в политику
- Олимпийские игры 2020: Игорь Рейзлин принес Украине вторую медаль
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.