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Олимпийские игры 2020: Костевич и Омельчук принесли Украине третью медаль

Украинские стрелки завоевали «бронзу».
Олимпийские игры 2020: Костевич и Омельчук принесли Украине третью медаль
Олимпийские игры 2020: Костевич и Омельчук принесли Украине третью медаль
instagram.com/the_olympic_team_ua

Во вторник, 27 июля 2021 года, на Олимпийских играх в Токио разыгран комплект наград в пулевой стрельбе с пневматического пистолета с 10 метров в миксте. Украину в этой дисциплине представляли Елена Костевич и Олег Омельчук.

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Украинские спортсмены сумели пробиться в малый финал за бронзовую медаль, где их соперниками стали сербы Зорана Арунович и Дамир Микеч. После поединка Костевич и Омельчук одержали победу над противниками и заполучили себе третье место со счетом 16:12.

Отметим, что в финале олимпийского турнира встретились команды ОКР (России) и Китая.

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Теги: Елена Костевич, Олег Омельчук, Олимпийские игры в Токио, Олимпийские игры, бронза, медаль
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Источник: Ivona

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