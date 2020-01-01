ТОП-10 голливудских звезд, которые в прошлом были спортсменами

Узнайте, кто из знаменитых актеров принимал участия в чемпионатах мира и даже Олимпийских играх.

В прошлую пятницу, 23 июля, в столице Японии стартовали тридцать вторые Олимпийские игры. По случаю этого грандиозного события в мире спорта, Ivona предлагает вспомнить голливудских актеров, которые ранее тоже участвовали в соревнованиях. Некоторые из них даже становились олимпийскими чемпионами.

Соня Хени

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Прежде, чем стать звездой Голливуда, норвежка Соня Хени выиграла три золотые медали на трех Олимпийских играх подряд (1928-1936), десять наград на чемпионатах мира и шесть на чемпионатах Европы. Знаменитости не было равных в одиночном фигурном катании.

Соня Хени Getty Images

Джейсон Стэтхэм

Звезда серии фильмов «Перевозчик» 12 лет своей жизни посвятил прыжкам в воду. Актер входил в сборную Великобритании по этому виду спорту. Однако, на Олимпиаде ему не было суждено выступить.

Хью Лори

Исполнитель роли Доктора Хауса в 1977 году стал чемпионом Великобритании по академической гребле. В этом же году вместе со своим напарником Джей Си Палмером он принял участие в чемпионате мира, где занял 4 место на дистанции 2000 метров. У Лори даже были шансы попасть на Олимпиаду 1980, однако ему не удалось отобраться в сборную.

Хью Лори Getty Images

Жан-Клод Ван Дамм

Голливудский актер бельгийского происхождения имеет звание чемпиона Европы по карате и кикбоксингу. Кроме того, он абсолютный чемпион Бельгии по бодибилдингу.

Дольф Лундгрен

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Звезда боевиков трижды становился чемпионом по карате на своей родине в Швеции. В 1979 году ему даже посчастливилось принять участие в чемпионате мира, хотя он и не выполнил минимальное требование – не получил коричневый пояс. Поговаривают, что пояс он позаимствовал у одного из своих друзей. Самый значительный титул Дольф завоевал в 1980 году Лундгрен завоевал на открытом чемпионате Великобритании.

Дольф Лундгрен Getty Images

Микки Рурк

Голливудский актер начал заниматься боксом в 12-летнем возрасте. Из-за серьезных травм ему приходилось неоднократно брать перерывы в спортивной карьере. Самый длинный период непрерывных выступлений Рурка на профессиональном ринге – три года (в 1991- 1994 годах).

Арнольд Шварценеггер

Звезда «Терминатора» и экс-губернатор Калифорнии долгое время занимался бодибилдингом. Он семь раз выигрывал титул «Мистер Олимпия». Кроме того, Арнольд считается самым молодым победителем конкурса «Мистер Вселенная».

Арнольд Шварценеггер Getty Images

Хавьер Бардем

Муж Пенелопы Круз, испанский актер Хавьер Бардем до того, как стать кинозвездой, был членом испанской национальной сборной по регби.

Хавьер Бардем Getty Images

Дуэйн Джонсон

Один из самых высокооплачиваемых актеров современности тоже имеет спортивное прошлое. 23 года назад он взял себе псевдоним Скала, чтобы под ним участвовать в чемпионатах рестлинговых ассоциаций WWF и WCW.

Мэттью Перри

Канадско-американский актер, который сыграл Чендлера Бинга в сериале «Друзья» в юности занимался большим теннисом и даже становился призером юниорских соревнований. Правда, на профессиональном уровне больших успехов у актера не было. Поэтому он выбрал другой род деятельности.

Мэттью Перри Getty Images

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