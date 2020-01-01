ТОП-5 самых жутких трагедий на Олимпийских играх

Нападения террористов и гибели спортсменов во время соревнований.

Олимпийские игры – несомненно праздник для многих поклонников спорта во всем мире. Однако, и на таких масштабных мероприятиях, к которым организаторы готовятся больше 4 лет, не всегда удается избежать трагедий. Рассказываем о самых страшных ситуациях на Олимпиадах.

Теракт на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году

Читай также: Рекордсмены по количеству участий в Олимпийских играх

5 сентября в 3 часа утра в дом, где жили штангисты и борцы из израильской олимпийской сборной, пробрались вооруженные террористы в спортивных костюмах. Ими оказались восемь боевиков из экстремистской организации «Черный сентябрь». Злоумышленники взяли спортсменов в заложники и потребовали от властей Израиля, чтобы они освободили из тюрем 200 палестинцев.

Попытка германской полиции уничтожить террористов и освободить заложников провалилась. Полицейским удалось убить пятерых из восьми боевиков. На счету же террористов 11 убитых представителей израильской олимпийской сборной: тяжелоатлеты Зеев Фридман, Йосеф Романо, Давид Бергер, борцы Элиэзер Халфин, Марк Славин, а также четверо тренеров и двое судей.

Теракт на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году Getty Images

Гибель грузинского саночника

Эта трагедия произошла еще до церемонии открытия Зимних олимпийских игр 2010 в Ванкувере. Во время официальной тренировки 21-летний грузинский саночник Нодар Кумариташвили на одном из крутых поворотов вылетел из саней на скорости более 140 км в час. Спортсмен перелетел через бетонную ограду и ударился о металлическую конструкцию.

Читай также: Сколько платят за медали Олимпиады 2020 в Украине, США и других странах

Медики сразу же транспортировали Кумариташвили самолетом к ближайшей больнице. Однако, врачам не удалось спасти молодого спортсмена. Нодар умер в госпитале, не приходя в сознание. Команда Грузии даже задумывалась об отказе от участия в Олимпиаде в связи с этой трагедией.

Смертельная травма датского велосипедиста

Читай также: Олимпийские игры в Токио: Романчук принес Украине четвертую медаль

Олимпиада в Риме стала смертельной для 23-летнего датского велосипедиста Кнуда Йенсена. В 40-градусную жару в молодого спортсмена случился солнечный удар во время командной гонки на 100 километров. За 20 километров до финиша Кнуд упал с велосипеда и получил открытую черепно-мозговую травму. Парень умер в тот же день в больнице.

Кнуда Йенсен Getty Images

Посмертная медаль чехословацкой гимнастки

Во время перелета на Олимпиаду в Лондоне 1948 года стало плохо чехословацкой гимнастке Элишке Мисаковой. 22-летнею спортсменку доставили в больницу, где вскоре диагностировали полиомиелит. Врачам не удалось спасти жизнь девушки: болезнь обнаружили слишком поздно. Она умерла в тот же день, когда завершились соревнования по гимнастике. Сборная Чехословакии, в которую входила и сестра Элишки, завоевала золото в командных соревнованиях.

Читай также: ТОП-10 голливудских звезд, которые в прошлом были спортсменами

В связи с трагедией страна не участвовала в церемонии закрытия Олимпиады. А Международный олимпийский комитет решил, что Мисакова должна быть посмертно награждена золотой медалью. Это единственный случай в истории Олимпийских игр.

Элишка Мисакова foto.zpravy.tiscali.cz

Сразу две смерти на Олимпиаде в Инсбруке

Зимнюю Олимпиаду 1964 в Австрии омрачили сразу две смерти, которые случились на официальных тренировках перед церемонией открытия. Сначала 55-летний британский саночник Казимир Кай-Скшипески вылетел за пределы желоба. А затем во время скоростного спуска разбился австралийский горнолыжник Росс Милн. 19-летний спортсмен вылетел из трассы и врезался в дерево.

Росс Милн скриншот из видео

Автор: Наталия Коваленко

Вам будет интересно прочитать на Ivona: