Первое «золото»: Жан Беленюк стал чемпионом Олимпийских игр в Токио 2020

Украинский борец завоевал девятую медаль.

В среду, 4 августа 2021 года, на Олимпийских играх в Токио разыгран комплект наград среди борцов греко-римского стиля в категории до 87 кг. Украину в этой дисциплине представлял 30-летний Жан Беленюк. Его оппонентом стал Виктор Лоринц из Венгрии.

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Украинский борец одержал победу над противником и стал чемпионом Олимпийских игр 2020, а также стал первым спортсменом, который завоевал золотую медаль в Токио для Украины.

Напомним, Беленюк в 1/8 финала выиграл у серба Зураби Датунашвили (3:1), а в 1/4 финала с трудом одолел Башира Сид Азара из Алжира (1:1). Соперником в полуфинале был Иван Хуклек из Хорватии, и Жан уверенно выиграл (7:1).

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