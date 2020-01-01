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Олимпийские игры в Токио: Свитолина принесла Украине пятую медаль

Украинская теннисистка завоевала «бронзу».
Олимпийские игры в Токио: Свитолина принесла Украине пятую медаль
Олимпийские игры в Токио: Свитолина принесла Украине пятую медаль
instagram.com/theukrfoot

В субботу, 31 июля 2021 года, состоялся матч за бронзу на олимпийском теннисном турнире среди женщин в одиночном разряде. В игре за третье место украинская теннисистка Элина Свитолина встретилась в «дуэли» с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

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В итоге первая ракетка Украины одержала победу над своей соперницей со счетом 1:2 - 6:1, 6:7 (5:7), 4:6. После длительной игры Свитолина заняла третье место, а это значит, что она привезет Украине бронзовую медаль.

Отметим, что четвертую бронзовую медаль завоевал 24-летний Михаил Романчук.

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Теги: Элина Свитолина, Олимпийские игры, Токио, тенниc, награда, бронза
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Источник: Ivona

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