Олимпийские игры в Токио: Романчук принес Украине четвертую медаль
В четверг, 29 июля 2021 года, на Олимпийских играх в Токио разыгран комплект наград среди пловцов на дистанции 800 метров вольным стилем. Украину в этой дисциплине представлял 24-летний Михаил Романчук.
Читай также: Сколько платят за медали Олимпиады 2020 в Украине, США и других странах
Он прошел в финал 800-метровки с лучшим временем в квалификации, установив параллельно олимпийский рекорд - 7: 41.28. В финале украинский пловец плыл по центральной, четвертой дорожке и завоевал еще одну бронзовую медаль для Украины.
К слову, победу в соревновании одержал американец Роберт Финке, а второе место - итальянец Грегорио Пальтриньери.
Также стоит отметить, что еще один украинец Сергей Фролов показал хороший результат и занял шестое место. А для Михаила олимпийская награда стала первой в его карьере.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Олимпийские игры 2020: Костевич и Омельчук принесли Украине третью медаль
- Рекордсмены по количеству участий в Олимпийских игра
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.