Олимпийские игры в Токио: Романчук принес Украине четвертую медаль

Украинский пловец завоевал «бронзу».

В четверг, 29 июля 2021 года, на Олимпийских играх в Токио разыгран комплект наград среди пловцов на дистанции 800 метров вольным стилем. Украину в этой дисциплине представлял 24-летний Михаил Романчук.

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Он прошел в финал 800-метровки с лучшим временем в квалификации, установив параллельно олимпийский рекорд - 7: 41.28. В финале украинский пловец плыл по центральной, четвертой дорожке и завоевал еще одну бронзовую медаль для Украины.

К слову, победу в соревновании одержал американец Роберт Финке, а второе место - итальянец Грегорио Пальтриньери.

Также стоит отметить, что еще один украинец Сергей Фролов показал хороший результат и занял шестое место. А для Михаила олимпийская награда стала первой в его карьере.

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