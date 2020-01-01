Ivona собрала самые популярные и читаемые материалы из рубрики о здоровье за 2020 год. Узнайте, какие темы были актуальны в уходящем году .

Как понять, что сосуды закупорены бляшками атеросклероза

Кардиолог Светлана Зубаилова рассказала, как распознать бляшки в сосудах и устранить опасные проявления атеросклероза, а также, как понять забиты ли сосуды или нет.

Почему звенит в ушах

Какие болезни вызывает жалобу на звон в ушах полный список заболеваний. Что такое тиннитус, и какая статистика тех, кто столкнулся с этим неприятным симптомом.

«За здоровье!»: ТОП-10 лучших советов для вашего здоровья за 2020 freepik.com

Продукты, от которых лучше отказаться для здоровья поджелудочной

Для организма человека поджелудочная железа – это важнейший орган, который в процессе пищеварения вырабатывает необходимые ферменты, а также отвечает за гормональный фон. Есть целый перечень продуктов, который пагубно влияет на поджелудочную.

Ученые назвали овощ, который нужно есть всем курильщикам

Профессора из Университета Тафтса в США организовали исследование, где определили пользу брокколи для тех, у кого вредная привычка.

«За здоровье!»: ТОП-10 лучших советов для вашего здоровья за 2020 freepik.com

Какую воду нельзя пить с утра

От какой воды стоит отказаться по утрам натощак. Какая, вообще, вода идеально подходит для употребления сразу после того, как вы проснулись.

Как избежать инфаркта и инсульта: совет невролога

В списке самых распространенных патологий сердечно-сосудистой системы инфаркт миокарда и инсульт занимают лидирующие позиции. Невролог Рузана Хатухова рассказала, как можно предотвратить инфаркт и инсульт.

«За здоровье!»: ТОП-10 лучших советов для вашего здоровья за 2020 freepik.com

Названа причина, почему нужно отключать телефон на ночь

По мнению специалистов, телефон нужно отключать каждый раз перед сном, потому что это помогает снижению негативного воздействия его электромагнитных излучений на клетки человеческого организма.

Признаки слабого иммунитета

Если иммунитет слабый, то он не успевает среагировать на вторжение инфекций. В этом случае легко подцепить любую вирусную или бактериальную заразу — от ОРВИ до пневмонии, и дольше болеть.

«За здоровье!»: ТОП-10 лучших советов для вашего здоровья за 2020 freepik.com

Кардиолог рассказала, что следует знать об аспирине

Врач высшей категории, кардиолог с многолетним стажем Анна Солощенко рассказала, что следует знать об аспирине. Эта информация актуальна всегда, так что обязательно обратите на нее внимание.

Гастроэнтеролог рассказала, почему возникает неприятный запах изо рта

Из-за чего дыхание становится неприятным? Гастроэнтеролог Смирнова Елизавета рассказала, что может быть причиной.

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