«За здоровье!»: ТОП-10 лучших советов для вашего здоровья за 2020
Как понять, что сосуды закупорены бляшками атеросклероза
Кардиолог Светлана Зубаилова рассказала, как распознать бляшки в сосудах и устранить опасные проявления атеросклероза, а также, как понять забиты ли сосуды или нет.
Какие болезни вызывает жалобу на звон в ушах полный список заболеваний. Что такое тиннитус, и какая статистика тех, кто столкнулся с этим неприятным симптомом.
Продукты, от которых лучше отказаться для здоровья поджелудочной
Для организма человека поджелудочная железа – это важнейший орган, который в процессе пищеварения вырабатывает необходимые ферменты, а также отвечает за гормональный фон. Есть целый перечень продуктов, который пагубно влияет на поджелудочную.
Ученые назвали овощ, который нужно есть всем курильщикам
Профессора из Университета Тафтса в США организовали исследование, где определили пользу брокколи для тех, у кого вредная привычка.
От какой воды стоит отказаться по утрам натощак. Какая, вообще, вода идеально подходит для употребления сразу после того, как вы проснулись.
Как избежать инфаркта и инсульта: совет невролога
В списке самых распространенных патологий сердечно-сосудистой системы инфаркт миокарда и инсульт занимают лидирующие позиции. Невролог Рузана Хатухова рассказала, как можно предотвратить инфаркт и инсульт.
Названа причина, почему нужно отключать телефон на ночь
По мнению специалистов, телефон нужно отключать каждый раз перед сном, потому что это помогает снижению негативного воздействия его электромагнитных излучений на клетки человеческого организма.
Если иммунитет слабый, то он не успевает среагировать на вторжение инфекций. В этом случае легко подцепить любую вирусную или бактериальную заразу — от ОРВИ до пневмонии, и дольше болеть.
Кардиолог рассказала, что следует знать об аспирине
Врач высшей категории, кардиолог с многолетним стажем Анна Солощенко рассказала, что следует знать об аспирине. Эта информация актуальна всегда, так что обязательно обратите на нее внимание.
Гастроэнтеролог рассказала, почему возникает неприятный запах изо рта
Из-за чего дыхание становится неприятным? Гастроэнтеролог Смирнова Елизавета рассказала, что может быть причиной.
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