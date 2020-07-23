Почему звенит в ушах?
Звон в ушах (тиннитус) периодически досаждает многим. Для некоторых это - временная неприятность, для других - серьезная проблема, сопровождающая их по жизни. Что же является причиной этого неприятного шума в ушах? Об этом расскажет Ivona.
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Что такое тиннитус?
Тиннитус - это название того самого звона или шума в ушах, который время от времени ощущает каждый человек. По статистике у взрослых периодически звенит в ушах в 40% случаев, 8% слышит звон очень часто, 1% - страдает от шума в ушах постоянно. Пожилые люди подвержены тиннитусу больше всех, в то время как дети переживают подобное крайне редко.
Со временем (или под воздействием некоторых факторов) клетки внутреннего уха, которые преобразуют звуки в нервный импульс, постепенно отмирают. В процессе гибели они продолжают обмен информацией с головным мозгом, однако теряют возможность посылать специфический импульс для конкретного звука. Так получается звон или шум в ушах.
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Что вызывает шум в ушах?
- Потеря слуха из-за громкого шума
- Потеря слуха по причине возрастных изменений, черепно-мозговых травм и пр.
- Болезни наружного и среднего уха вроде отита, серной пробки, опухоли слухового нерва (акустическая невринома)
- Побочные эффекты некоторых лекарственных препаратов, в том числе аспирина и парацетамола, лекарств, содержащих хинин и его производные, нестероидных противовоспалительных препаратов, некоторых психиатрических лекарств
- Отек слухового нерва
- Атеросклероз и шейный остеохондроз
- Искривление позвоночника
- Патологии в системе кровообращения
- Сахарный диабет
- Простуда и вирусные инфекции
- Отравление метиловым спиртом, бензолом, алкоголем
- Гепатит
- Стресс
- Бруксизм и прочие отрицательные постуральные привычки.
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Тиннитус, как правило, проблема комплексная, поэтому ставить диагноз и выявлять причины его возникновения следует при помощи квалифицированных врачей отоларинголога и невролога. Тиннитус плохо поддается лечению, препараты и методики по его устранению, в большинстве случаев лишь купируют звон ушах, как симптом. Например, прием седативных препаратов, лекарств на основе гинкго билоба и витаминов группы В, а также рекомендации по смене образа жизни (нормализация сна, отказ от вредных привычек и пр.). В отдельных случаях рекомендуется продувание баллоном Политцера, стимуляция слухового нерва и массаж ушной раковины, использование слуховых аппаратов или хирургическое вмешательство.
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