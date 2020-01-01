Признаки слабого иммунитета
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Именно зимой, в сезон простуд, многие задумываются об иммунитете и о том, как его укрепить. Стоит отметить, что если иммунитет слабый, то он не успевает среагировать на вторжение инфекций. В этом случае легко подцепить любую вирусную или бактериальную заразу — от ОРВИ до пневмонии, и дольше болеть.
- Частые простуды
Одним из наиболее распространенных симптомов слабого иммунитета является повышенная восприимчивость к инфекциям. Вы часто болеете и с каждым разом все дольше. Об этом обязательно нужно сказать своему врачу. Частые простуды и это признак того, что ваша иммунная система не может бороться с вторгающимися вирусами и бактериями, как это должно быть.
- Проблемы с пищеварением
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Если у вас частая диарея, газы или запоры, это может быть признаком нарушения вашей иммунной системы. Исследования показывают, что почти 70 процентов иммунной системы находится в пищеварительном тракте. Полезные бактерии и микроорганизмы защищают кишечник от инфекции и поддерживают иммунную систему.
- Язвы во рту
Одной из основных причин язв во рту у взрослых сегодня является стресс. Не стоит забывать, что стресс также негативно влияет на иммунитет.
- Раны медленно заживают
Процесс заживления зависит от здоровых иммунных клеток. Но если ваша иммунная система слабая, ваша кожа не может восстановиться и раны долго заживают.
- Усталость
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Вы все время чувствуете усталость. Есть много причин, по которым вы можете чувствовать усталость - от простого недостатка сна до стресса, анемии или синдрома хронической усталости. Если вы не можете понять причину, но при этому у вас не сбит режим сна, то возможно, причина кроется в проблемах с иммунитетом.
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