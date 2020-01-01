Иммунная система человека – это комплекс взаимосвязанных органов, тканей и клеток, главная задача которых защищать организм.

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Именно зимой, в сезон простуд, многие задумываются об иммунитете и о том, как его укрепить. Стоит отметить, что если иммунитет слабый, то он не успевает среагировать на вторжение инфекций. В этом случае легко подцепить любую вирусную или бактериальную заразу — от ОРВИ до пневмонии, и дольше болеть.

Частые простуды

Одним из наиболее распространенных симптомов слабого иммунитета является повышенная восприимчивость к инфекциям. Вы часто болеете и с каждым разом все дольше. Об этом обязательно нужно сказать своему врачу. Частые простуды и это признак того, что ваша иммунная система не может бороться с вторгающимися вирусами и бактериями, как это должно быть.



Признаки слабого иммунитета Pinterest

Проблемы с пищеварением

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Если у вас частая диарея, газы или запоры, это может быть признаком нарушения вашей иммунной системы. Исследования показывают, что почти 70 процентов иммунной системы находится в пищеварительном тракте. Полезные бактерии и микроорганизмы защищают кишечник от инфекции и поддерживают иммунную систему.

Язвы во рту

Одной из основных причин язв во рту у взрослых сегодня является стресс. Не стоит забывать, что стресс также негативно влияет на иммунитет.

Раны медленно заживают

Процесс заживления зависит от здоровых иммунных клеток. Но если ваша иммунная система слабая, ваша кожа не может восстановиться и раны долго заживают.



Признаки слабого иммунитета Pinterest

Усталость

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Вы все время чувствуете усталость. Есть много причин, по которым вы можете чувствовать усталость - от простого недостатка сна до стресса, анемии или синдрома хронической усталости. Если вы не можете понять причину, но при этому у вас не сбит режим сна, то возможно, причина кроется в проблемах с иммунитетом.

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