Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Признаки слабого иммунитета

Комментариев: 0
Иммунная система человека – это комплекс взаимосвязанных органов, тканей и клеток, главная задача которых защищать организм.
Признаки слабого иммунитета
Признаки слабого иммунитета
Pinterest

Читай также: Какие лекарства опасны для больного сердца: советы доктора Комаровского

Именно зимой, в сезон простуд, многие задумываются об иммунитете и о том, как его укрепить. Стоит отметить, что если иммунитет слабый, то  он не успевает среагировать на вторжение инфекций. В этом случае  легко подцепить любую вирусную или бактериальную заразу — от ОРВИ до пневмонии, и дольше болеть.

  • Частые простуды

Одним из наиболее распространенных симптомов  слабого иммунитета является повышенная восприимчивость к инфекциям.  Вы часто болеете и с каждым разом все дольше. Об этом обязательно нужно сказать своему врачу. Частые простуды и это признак того, что ваша иммунная система не может бороться с вторгающимися вирусами и бактериями, как это должно быть.

Признаки слабого иммунитета
Признаки слабого иммунитета
Pinterest

  • Проблемы с пищеварением

Читай также: Что нужно знать о тромбоэмболии легочной артерии

Если у вас частая диарея, газы или запоры, это может быть признаком нарушения вашей иммунной системы. Исследования показывают, что почти 70 процентов  иммунной системы находится в пищеварительном тракте. Полезные бактерии и микроорганизмы защищают кишечник от инфекции и поддерживают иммунную систему.

  • Язвы во рту

Одной из основных причин язв во рту у взрослых сегодня является стресс. Не стоит забывать, что стресс  также негативно влияет на  иммунитет.

  • Раны медленно заживают

Процесс заживления зависит от здоровых иммунных клеток. Но если ваша иммунная система слабая, ваша кожа не может восстановиться и раны долго  заживают.

Признаки слабого иммунитета
Признаки слабого иммунитета
Pinterest

  • Усталость

Читай также: Сколько кофе можно пить в день: ответ диетолога

Вы все время чувствуете усталость. Есть много причин, по которым вы можете чувствовать усталость - от простого недостатка сна до стресса, анемии или синдрома хронической усталости. Если вы не можете понять причину, но при этому у вас не сбит режим сна, то возможно, причина кроется в проблемах с иммунитетом.

Ранее мы писали, почему на теле появляются синяки без причин. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: иммунитет, признаки, слабый иммунитет, здоровье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь