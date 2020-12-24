Узнайте, почему медики рекомендуют отключать смартфон пере сном .

Названа причина, почему нужно отключать телефон на ночь freepik.com

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По мнению специалистов, телефон нужно отключать каждый раз перед сном, потому что это помогает снижению негативного воздействия его электромагнитных излучений на клетки человеческого организма.

Невролог и нейрохирург Марат Якупов уверяет, что только выключенный гаджет не несет опасность здоровью человека. Если рядом со спящим находится включенный телефон, то он подвергается воздействию излучения, потенциально опасного для здоровья.

Чем чаще ближе к смартфону находится человек, тем сильнее действие электромагнитного излучения. В результате могут возникать частые головные боли, дневная сонливость, раздражительность, усталость, - говорит врач.

Названа причина, почему нужно отключать телефон на ночь freepik.com

Доктор Марат Якупов уточняет следующее: электромагнитные волны мобильного устройства способны поглощаться внутренними органами, от чего, возникает велика вероятность нагрева тканей. Такой процесс приводит к возникновению онкологических заболеваний.

Чем мощнее источник электромагнитного излучения, тем выше риск мутаций в ядрах наших клеток. Лучше выбрать устройство с меньшей мощностью, - комментирует специалист.

Названа причина, почему нужно отключать телефон на ночь freepik.com

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Если вы не хотите наносить урон своему здоровью – старайтесь придерживаться советов медика: кроме того, что отключать телефон на ночь, так и по возможности использовать его реже, стараться при разговорах не подносить близко к голове, а также не носить гаджет в кармане.

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