Причин может быть несколько.

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Несвежее дыхание – причина дискомфорта окружающих и появления комплексов у взрослого человека, который страдает от плохого запаха изо рта. Из-за чего дыхание становится неприятным? Гастроэнтеролог Смирнова Елизавета рассказала, что может быть причиной.

Согласно одному из исследований, неприятный запах изо рта (галитоз) входит в топ самых тяжелых симптомов, являясь не только медицинской, но и социальной проблемой.

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Установлено, что в большинстве случаев его «виновниками» являются летучие соединения серы.

Появлению неприятного запаха изо рта способствуют употребление лука, чеснока, специй и приправ, маринованных огурцов, редиса, алкоголя и курение сигарет (табака).



Гастроэнтеролог рассказала, почему возникает неприятный запах изо рта depositphotos.com

внутриротовые, составляют в 80-85 % случаев галитоза (проблемы с зубами, деснами и прочее);⠀

патология ЛОР-органов (синусит, тонзиллит);⠀

заболевания желудочно-кишечного тракта (преимущественно пищевода, желудка);

болезни верхних и нижних дыхательных путей (носовая полость, гортань, бронхи);⠀

метаболические, эндокринные (например, при сахарном диабете);⠀

психологические и применение ряда лекарственных препаратов.

Галитоз можно условно разделить на истинный и ложный (псевдогалитоз), который беспокоит только человека (окружающие, включая врача, запах не чувствуют);Причины неприятного запаха изо рта:⠀⠀

Большинство методов, подтверждающих галитоз, основаны на анализе газов в выдыхаемом воздухе, но они несовершенны и редко используются в ежедневной практике врача.



Гастроэнтеролог рассказала, почему возникает неприятный запах изо рта depositphotos.com

усилить самостоятельный контроль за гигиеной ротовой полости: использовать зубную нить, следить за образованием зубного налета, полоскать ротовую полость;⠀

отказаться от курения, табака, алкоголя, употребления лука, чеснока, специй в рационе;⠀

увеличить количество потребляемой жидкости;

в первую очередь необходимо пройти тщательное обследование ротовой полости у врача-стоматолога с оценкой не только состояния зубов, но языка и слизистой щек;⠀

если врач-стоматолог не выявил причину неприятного запаха изо рта, то необходимо обратиться к узким специалистам (ЛОР-врачу, гастроэнтерологу, пульмонологу и т.д.);⠀

при необходимости проконсультироваться с психологом, психиатром.

Как уменьшить неприятный запах изо рта:⠀

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