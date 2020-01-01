Гастроэнтеролог рассказала, почему возникает неприятный запах изо рта
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Несвежее дыхание – причина дискомфорта окружающих и появления комплексов у взрослого человека, который страдает от плохого запаха изо рта. Из-за чего дыхание становится неприятным? Гастроэнтеролог Смирнова Елизавета рассказала, что может быть причиной.
Согласно одному из исследований, неприятный запах изо рта (галитоз) входит в топ самых тяжелых симптомов, являясь не только медицинской, но и социальной проблемой.
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Установлено, что в большинстве случаев его «виновниками» являются летучие соединения серы.
Появлению неприятного запаха изо рта способствуют употребление лука, чеснока, специй и приправ, маринованных огурцов, редиса, алкоголя и курение сигарет (табака).
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Галитоз можно условно разделить на истинный и ложный (псевдогалитоз), который беспокоит только человека (окружающие, включая врача, запах не чувствуют);
Причины неприятного запаха изо рта:⠀⠀
- внутриротовые, составляют в 80-85 % случаев галитоза (проблемы с зубами, деснами и прочее);⠀
- патология ЛОР-органов (синусит, тонзиллит);⠀
- заболевания желудочно-кишечного тракта (преимущественно пищевода, желудка);
- болезни верхних и нижних дыхательных путей (носовая полость, гортань, бронхи);⠀
- метаболические, эндокринные (например, при сахарном диабете);⠀
- психологические и применение ряда лекарственных препаратов.
Большинство методов, подтверждающих галитоз, основаны на анализе газов в выдыхаемом воздухе, но они несовершенны и редко используются в ежедневной практике врача.
Как уменьшить неприятный запах изо рта:⠀
- усилить самостоятельный контроль за гигиеной ротовой полости: использовать зубную нить, следить за образованием зубного налета, полоскать ротовую полость;⠀
- отказаться от курения, табака, алкоголя, употребления лука, чеснока, специй в рационе;⠀
- увеличить количество потребляемой жидкости;
- в первую очередь необходимо пройти тщательное обследование ротовой полости у врача-стоматолога с оценкой не только состояния зубов, но языка и слизистой щек;⠀
- если врач-стоматолог не выявил причину неприятного запаха изо рта, то необходимо обратиться к узким специалистам (ЛОР-врачу, гастроэнтерологу, пульмонологу и т.д.);⠀
- при необходимости проконсультироваться с психологом, психиатром.
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