Какую воду нельзя пить с утра
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Как известно, многие по утрам любят выпить чашечку горячего ароматного кофе, а кто-то начинают свой день с нескольких глотков чистой воды.
Только не всю воду можно пить натощак.
Если вы оставили на ночь стакан с водой, то такую воду точно не стоит выпивать. Рассказываем – почему.
Можно ли считать, что вода испортиться и ее нельзя категорически пить? Вполне. Ночью в открытый стакан воды могут попасть частички пыли, которые нельзя увидеть невооруженным глазом, а также в нем могут оказаться крошечные насекомые.
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За тот, срок пока вы видите сладкие сны, вода в стакане может изменить свой химический состав.
Примерно 0,13% превращается в угольную кислоту, соответственно, вода становится небезопасной.
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Если же вы все-таки решили сходить на кухню и налить себе стакан воды, вам нужно знать:
- Выпивать стакан воды необходимо в течение 10 минут после пробуждения;
- Вода должна быть негазированной, чистой, но некипячёной. Подойдёт фильтрованная, бутилированная, родниковая и талая вода;
- После употребления стакана воды необходимо позавтракать, но не ранее, чем через 45 минут.
Кстати, ранее Ivona рассказывала полезно ли пить воду с лимоном.
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