Ivona расскажет, какую воду лучше не пить утром .

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Как известно, многие по утрам любят выпить чашечку горячего ароматного кофе, а кто-то начинают свой день с нескольких глотков чистой воды.

Только не всю воду можно пить натощак.

Если вы оставили на ночь стакан с водой, то такую воду точно не стоит выпивать. Рассказываем – почему.

Какую воду нельзя пить с утра freepik.com

Воду, которую вы набрали, например, из кулера, перед сном, к утру теряет свою свежесть.

Можно ли считать, что вода испортиться и ее нельзя категорически пить? Вполне. Ночью в открытый стакан воды могут попасть частички пыли, которые нельзя увидеть невооруженным глазом, а также в нем могут оказаться крошечные насекомые.

Какую воду нельзя пить с утра freepik.com

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За тот, срок пока вы видите сладкие сны, вода в стакане может изменить свой химический состав.

Примерно 0,13% превращается в угольную кислоту, соответственно, вода становится небезопасной.

Какую воду нельзя пить с утра freepik.com

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Если же вы все-таки решили сходить на кухню и налить себе стакан воды, вам нужно знать:

Выпивать стакан воды необходимо в течение 10 минут после пробуждения;

Вода должна быть негазированной, чистой, но некипячёной. Подойдёт фильтрованная, бутилированная, родниковая и талая вода;

После употребления стакана воды необходимо позавтракать, но не ранее, чем через 45 минут.

Кстати, ранее Ivona рассказывала полезно ли пить воду с лимоном.

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