Ivona расскажет, что полезно есть перед сном, а что — вредно.

Можно ли есть перед сном - мнение экспертов freepik.com

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Если в ночное время у вас возникает желание сходить на кухню за чем-то вкусненьким, то это неспроста.

Что же по этому поводу говорят специалисты?

Представитель Нью-Йоркской государственной академии питания и диетологии Джонатан Вальдес считает, что употреблять пищу нужно за пару часов до сна, ведь еда должна успеть перевариться. В такой поздний час в организме замедляется метаболизм, поэтому на ужин лучше выбрать более легкие блюда, если тело не успеет переварить пищу до сна, то вам может грозить бессонница. Кстати, ранее Ivona рассказывала можно ли спать без подушки.

Можно ли есть перед сном - мнение экспертов freepik.com

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Специалист по питанию и еде Алиса Рамси уверена, что при возникновении чувства голода нужно обязательно есть, даже если на часах стрелки близятся к полночи. По мнению нутрициолога, желание позднего перекуса поступает не от желудка. Как правило, поздний ужин организм требует в случае стресса, эмоционального переживания, а у некоторых это даже просто привычка или потому что скучно. Алиса Рамси в таких случаях советует спрашивать себя: действительно ли это физический голод?

Можно ли есть перед сном - мнение экспертов freepik.com

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Нутрициолог Ребекка Диткофф рекомендует устранят чувство голода специальным напитком. Например, в травяной чай или миндальное молоко добавить куркуму и корицу. Если вас настиг голод перед сном, не отказывайте себе в “правильной“ еде. Специалист предлагает следующее «легкое ночное» блюдо: в греческий йогурт добавите небольшую порцию орехов или авокадо.

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